„Zatrzymać oszustwo!” Najazd sympatyków prezydenta Trumpa na Waszyngton [VIDEO]

O tym, że wybory zostały sfałszowane można było w Waszyngtonie usłyszeć od sobotniego poranka.

Centrum miasta opanowane jest przez tysiące zwolenników Trumpa, którzy skandują: „Zatrzymać oszustwo”, „Żądamy uczciwych wyborów” czy „Fałszywe media”.

Z samochodów obwieszonych flagami USA oraz kampanii Republikanina głośno puszczane są patriotyczne piosenki w stylu country oraz hity pop z listy odtwarzanej na wiecach prezydenta.

Thousands of Trump supporters sing the “Star Spangled Banner” in unison. pic.twitter.com/Dm30sGGPv0

To głównie przyjezdni spoza aglomeracji amerykańskiej stolicy. Rzadko można dostrzec stołeczne rejestracje, ale tych z Ohio, Wirginii, Pensylwanii czy New Jersey jest dużo.

Zgromadzeni na marszu są przekonani o powszechnych wyborczych oszustwach i z oburzeniem relacjonują sobie nawzajem przebieg wyborów w swoich stanach.

„U mnie w Michigan w środku nocy głosy zwożono ciężarówkami. Oszustwa były zawsze, w tym roku było o nie jednak znacznie łatwiej ze względu na rozszerzone głosowanie korespondencyjne” – powiedziała PAP Abby, która przybyła do Waszyngtonu aż spod Detroit.

Stojący obok niej starszy mężczyzna, który przyjechał z Ohio, ma wciąż nadzieję, że to Trump okaże się wyborczym wygranym. „Sprawa skończy się w Sądzie Najwyższym. Według mnie w Pensylwanii i Michigan udowodnimy oszustwa i w końcu wyjdzie, że wygraliśmy w nich” – przekonuje PAP.

Główny marsz rozpoczął się w południe na Freedom Plaza w pobliżu Białego Domu. W morzu flag oraz transparentów tysiące ludzie ruszyło Pennsylvania Avenue pod Sąd Najwyższy.

AMAZING! Can hear you all from the West Wing Colonnade. A beautiful day in Washington, D.C. THANK YOU, PATRIOTS!! #MAGA🇺🇸🦅 pic.twitter.com/RJJ8bvYlfr

— Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) November 14, 2020