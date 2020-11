Historia jak z sensacyjnego filmu. Burmistrz oskarżana o organizowanie porwań sama porwana i zastrzelona

Burmistrz meksykańskiego miasta i gminy Jamapa została porwana i zamordowana. Jej mąż ukrywa się, poszukuje oszukiwany go policja.

Historia burmistrz Florisel Ríos i miasta Jamapa w meksykańskim stanie Veracruz to gotowy scenariusz na serial sensacyjny. Rios została porwana, gdy jechała z Jamapa do Medellín de Bravo. Samochód burmistrz zatrzymano, a ją samą porywacze – przystawiając lufę do skroni – zabrali do innego i wywieźli. Kilka godzin później ciało burmistrz znaleziono na drodze w Medellín de Bravo. Ríos zginęła od dwóch strzałów w głowę.

Serwis informacyjny Grupo Reforma po zabójstwie opublikował nagranie, w którym Ríos opowiadała, iż prosiła sekretarza stanu Veracruz, Erica Cisnerosa, o zapewnienie jej dodatkowej ochrony. Burmistrz bała się, że zostanie zaatakowana. Policja jej miasta została wcześniej rozbrojona w związku z wielkim śledztwem korupcyjnym, które obejmować ma także funkcjonariuszy.

Sekretarz Veracruz odpowiedział burmistrz, że dostanie dodatkowa ochronę, gdy w ręce policji odda się jej ukrywający mąż. 5 listopada sąd wydał nakaz aresztowania go w związku z afera korupcyjną. Wcześniej aresztowano sekretarza miasta i dyrektora robót publicznych. Fernando Hernández, mąż burmistrz, zbiegł i ślad po nim zaginął. Jest oskarżany o zdefraudowanie funduszy z Narodowego Programu Rozwoju Rodziny.

Po śmierci żony ukrywający się mąż opublikował wpis na Facebooku: „Kocham cię Florisel i przysięgam, że umarłbym razem z tobą. ….Niech Bóg błogosławi tym, którzy ci to zrobili. Jesteśmy niewinni. Jestem pewien, że będą mnie szukać. Sam się zgłoszę.”

Gubernator Veracruz Cuitláhuac García oznajmił, że wstępne dochodzenie wykazało, iż burmistrz Ríos najprawdopodobniej znała swoich porywaczy, którzy później ją zamordowali.

Tymczasem nadal poszukiwany jest również szef policji Jamapa Miguel de Jesús. On sam został porwany w lipcu. Od tego czasu w mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z nim w roli głównej. Widać na nich policjanta z przesłoniętymi oczyma, który oskarża żyjącą jeszcze wówczas burmistrz i urzędników miejskich o organizowanie porwań mieszkańców Jamapa.

W mieście jest więc taka sytuacja: w lipcu został porwany szef miejskiej policji. Do tej pory nie został odnaleziony. Oskarżał on burmistrz o organizowanie porwań. Ją samo porwano i zastrzelono. Jej mąż jest zbiegiem i ukrywa się przed policją. W związku z aferą korupcyjną w areszcie siedzi sekretarz miasta i dyrektor robót publicznych.