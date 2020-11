Kolejny atak na kościół. Zbezczeszczono mury świątyni w Warszawie. #StrajkKobiet „zabrał” się także za Jana Pawła II [FOTO]

Część z napisów udało się już zmyć, ale mur trzeba będzie od nowa pomalować.

Parafia św. Jana Kantego znajduje się w Warszawie przy skrzyżowaniu ulic księdza Jerzego Popiełuszki i Zygmunta Krasińskiego.

„Nie jest otoczona ogrodzeniem, więc jest łatwym celem. Po wyroku TK była atakowana już kilkukrotnie. Były też próby wtargnięcia podczas Mszy Świętych” – czytamy.

Portal informuje też, że parafianie powołali straż, która pilnuje kościoła podczas mszy. „Ludzi wciąż jest jednak zbyt mało, by zapewnić całodobową ochronę. Trwa zbiórka pieniędzy na monitoring” – mówi portalowi prosząca o anonimowość świecka osoba z parafii.

W Warszawie lewica prowadzi także akcję oczerniania dobrego imienia świętego Jana Pawła II zarzucając śp. papieżowi czyny, które nie zostały jakkolwiek udowodnione. Lewica powołuje się na raport Watykanu, który wskazuję, że papież „został cynicznie oszukany”. Fakty nie przeszkadzają jednak w kłamliwej narracji.

Lewicowi aktywiści na niektórych tabliczkach informacyjnych o nazwie ulicy czy patronie szkoły doklejali słowo „ofiar”. W ten sposób „przemianowali” np. Aleję Jana Pawła II na „Aleję ofiar Jana Pawła II”.

Zdjęcia udostępniła wspierająca #StrajkKobiet Kasia Babis.

Ojej, wygląda na to, że ktoś się przejechał nocą po mieście i pozmieniał tabliczki ulic, szkół i parków imienia Jana Pawła II… Nie wiem kto to mógł być 🤔 ale jak coś to tutaj można ściągnąć naklejki do wydrukowania: https://t.co/3q8vsEjNzM pic.twitter.com/t37ZN8dYz2

— Kasia Babis (@kasiababis) November 14, 2020