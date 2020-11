Lewactwo radykalizuje się i wszędzie widzi… faszyzm. CNN na dnie „głównego ścieku” [VIDEO]

Moda dotarła też do USA. Prawdziwy popis głupoty i nadużywania tego epitetu dała lewicowa telewizja CNN. Już nie tylko cenzurują urzędującego prezydenta, ale jej prezenterka Christiane Amanpour pojechała po całości i skojarzyła protesty wyborcze obozu Donalda Trumpa z… Kryształową Nocą, czyli nazistowskim pogromem Żydów w Niemczech 82 lata temu.

Przy okazji rocznicy „Nocy Kryształowej” Amanpour skojarzyła z tym wydarzeniem prezydenturę Republikanina i bredziła o „czterech latach współczesnego ataku na te same wartości.” Dodała, że duet „Biden – Harris obiecuje powrót do standardów”. Było też o „pobudce nazistów”, ataku na „fakty, wiedzę, historię i prawdę.”

Jeden z doradców kampanii Donalda Trumpa, Steve Cortes, zapytał w odpowiedzi Christiane Amanpour czy „krytyka mediów i protesty wyborcze to według niej już ludobójstwo?”. Dodał, że lewicowa prezenterka przy tej okazji znieważa zarówno „ofiary nazistów”, jak i „odważnych Amerykanów, którzy pokonali tą tyranię”.

Grupa StopAntisemitism.org wezwała CNN i Christiane Amanpour do „zaprzestania wykorzystywania okropieństw Holokaustu do usprawiedliwiania swojej ideologii”. „Nasze cierpienie nie jest powodem, abyście grali w politycznego ping-ponga”. CNN to już rzeczywiście medium „głównego ścieku”.

This is ⁦⁦ @camanpour on⁩ ⁦ @CNN ⁩ comparing Trump’s tenure to Nazi Germany. How the hell is this sort of prejudice tolerated on mainstream media?

.@camanpour appallingly compares Trump’s tactics to the Nazi kristallnacht?

So our President criticizing the media and litigating an election = genocide?

Such an insult to the victims of the Nazis, and to the brave Americans who smashed that tyranny.pic.twitter.com/11HVJPSdGN

— Steve Cortes (@CortesSteve) November 13, 2020