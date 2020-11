„Nowa Normalność” już w Afryce? Testy „cyfrowego dowodu” i szczepień na COVID-19 finansuje Bill Gates

W Afryce odbywają się obecnie dwa programy testowe, które są finansowane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. Jeden z nich dotyczy biometrycznego systemu tożsamości cyfrowej, nazywanego „cyfrowym dowodem”, drugi zaś eksperymentalnej szczepionki na COVID-19 firmy Novavax.

Dr Dominica Petric, z UHC Split w Chorwacji, opisuje biometryczny system tożsamości cyfrowej, zapisy szczepień i system płatności, które staną się nową, spójną platformą, a które są testowane w Afryce Zachodniej podczas pandemii COVID-19.

Cyfrowy dowód i świat bezgotówkowy

Biometryczny system tożsamości cyfrowej, rejestry szczepień i system płatności bezgotówkowej są testowane w czasie mniemanej pandemii COVID-19 w Afryce. Całość identyfikacji osobowej ma odbywać się w formie cyfrowej. Projekt został wsparty kwotą 3,8 miliona dolarów przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.

System powstaje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym udział biorą m.in. firma Mastercard oraz GAVI, czyli Globalny Sojusz na rzecz Szczepień i Szczepionek. Zapowiedziano stworzenie między innymi „scentralizowanej dokumentacji szczepień” oraz „świata bezgotówkowego”.

Globalny sojusz

Przypomnijmy, że w czerwcu Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień GAVI poinformował o zebraniu 8,8 mld dolarów od rządów, firm i fundacji na sfinansowanie szczepień w krajach potrzebujących. Zebrano też ponad 0,5 mld dolarów na poczet przyszłych szczepionek przeciwko Covid-19.

Na szczycie finansowym organizacji w Londynie przekazano, że deklaracje darczyńców przekroczyły założony cel 7,4 mld dolarów, co „pomoże w zaszczepieniu 300 mln dzieci w najbiedniejszych krajach świata na choroby takie jak odra, polio i błonica” do 2025 roku. Do tego roku GAVI ma też otrzymać od Unii Europejskiej ok. 300 mln euro.

Testy szczepionki na COVID-19

Fundacja Billa i Melindy Gatesów przekazała także 15 milionów dolarów na testy eksperymentalnej szczepionki na COVID-19 firmy Novavax. Poszukiwania ponad dwóch tysięcy ochotników w Johanesburgu, w Republice Południowej Afryki, rozpoczęły się już w sierpniu. Nie wiadomo, czy projekt wciąż będzie aktualny wobec ostatnich doniesień o ponad 90 procentowej skuteczności szczepionki firmy Pfizer.

Zapowiedzi Billa Gatesa

Wpisuje się to w zapowiedzi Billa Gatesa, które ten na początku mniemanej pandemii zamieścił na swym Facebooku. Miliarder oświadczył wówczas, że powinniśmy wdrożyć „cyfrowy certyfikat odporności”.

– Ostatecznie będziemy musieli mieć certyfikat dotyczący tego, kto jest ozdrowieńcem, a kto został zaszczepiony – pisał na Facebooku. Jego zdaniem ułatwiłoby to w przyszłości bezpieczne podróżowanie po świecie.

– Nie chcemy, by ludzie jeździli po świecie w sytuacji, gdy niektóre kraje nie będą miały tego, niestety, pod kontrolą. A jednocześnie nie będziemy chcieli całkowicie zablokować możliwości, by ludzie tam jeździli, wracali i poruszali się. W końcu będzie cyfrowy dowód odporności, który pomoże w ponownym otwarciu się świata – dodał.

Gates wpadł też na pomysł utworzenia czegoś na kształt światowego ministerstwa zdrowia. Uważa, że powinna powstać, stworzona przez opłacany personel nowo wybudowanych klinik, światowa baza danych pacjentów. Miałaby ona spełniać, poprzez monitorowanie wzorców chorób, rolę części systemów wczesnego ostrzegania, „które będą uprzedzać świat o potencjalnych epidemiach”. W opinii miliardera wzmocniłoby to systemy opieki zdrowotnej w krajach o niskim i średnim dochodzie.