Oto „prawdziwa praworządność”? We Francji rząd chce gigantycznych kar za filmowanie interwencji policji

Francuska policja tłucze się co tydzień z ludem, który ma ochraniać już niemal dwa lata. A to „żółte kamizelki”, a to „młodzież z przedmieść”, a to adwokaci, Czeczeni, antyrasiści, narodowcy, itd., itp. Po każdej zadymie rozpoczynają się dyskusje o możliwym nadużyciu siły, w mediach społecznościowych analizuje się akcje policji i żandarmerii.

Efekt jest rozmaity. W kilku przypadkach funkcjonariusze zostali jednak ukarani za nadużywanie siły. Stąd i pomysł ustawy o „kompleksowym bezpieczeństwie”. Trafia ona pod obrady parlamentu już we wtorek 17 listopada.

Projekt powstał po dość głośnych dziewięciu sprawach z udziałem policji, w których filmiki wideo odegrały kluczową rolę w ustalaniu winnych. Ustawa przewiduje więc „zakaz rozpowszechniania w pewnych okolicznościach obrazów umożliwiających identyfikację policjantów”. Co prawda związki dziennikarzy i organizacje pozarządowe obawiają się, że uniemożliwi to filmowanie policji i żandarmów czasie ich nie zawsze „pokojowych” interwencji, ale przecież o to chodzi.

Tylko czekać, aż te pomysły rodem z kraju, co do którego praworządności Bruksela żadnych głośnych zastrzeżeń nie ma, rozleją się po całej UE…

Opozycja już teraz obawia się, że ustawa o „globalnym bezpieczeństwie” może być dla policji bodźcem do pewnej bezkarności. Projekt przewiduje m.in. karę roku więzienia i grzywnę w wysokości do 45 000 euro za rozpowszechnianie „wizerunku twarzy lub jakiegokolwiek innego elementu funkcjonariusza policji lub żandarma podczas interwencji”. W teorii ma to chronić funkcjonariuszy przed ich identyfikacją i np. możliwą zemstą. Jest to też jednak z pewnością kolejna forma cenzury.

A poniżej kilka przykładów, w których filmiki z policją stały się ważnymi dowodami i obnażały też kłamstwa polityków:

🔴 GLAÇANT À L’ile-Saint-Denis très tôt ce matin(1h43), lors d’une interpellation des policiers repêchent un homme qui s’est jeté dans la Seine pour leur fuir, je vous laisse découvrir la suite : pic.twitter.com/vcqepo7NNZ — Taha Bouhafs 🔻 (@T_Bouhafs) April 26, 2020

🔊 D’abord avec le SON, ou plutôt les DEUX SONS qu’on peut entendre distinctement sur cette vidéo filmée dimanche place de la Bastille. Décryptage avec son auteur, Florent Marcie, documentariste et victime d’un tir de LBD lors de l’#ActeVIII.@PaulLarrouturou #Quotidien pic.twitter.com/28QLEa5grI — Quotidien (@Qofficiel) January 29, 2019

Źródło: France Info