„Puls Biznesu”: Senat odrzuci projekt ws. CIT dla spółek komandytowych

„Podatek dochodowy od osób prawnych ma objąć spółki komandytowe. Senat może jednak odroczyć wyrok dla tysięcy rodzinnych firm” – podał „Puls Biznesu”.

Podwójne opodatkowanie firm czyli CIT od spółek komandytowych przeszedł przez Sejm i trafił do Senatu, ale nie wszystko jeszcze stracone.

Druga z izb zdaniem „PB” odrzuci ten fatalny projekt.

Zgodnie z przepisami forsowanymi przez posłów, spółki komandytowe miałby już od 1. stycznia zacząć płacić podatek od osób prawnych.

Nowa danina miałby dotyczyć wszystkich firm, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, strukturę własnościową, czy też status wspólników. Zmiana dotknęłaby nawet 73 tys. firm.

Plan Morawieckiego i spółki może jednak zepsuć Senat.

„Jest bardzo prawdopodobne, że apel Rady Przedsiębiorczości, skupiającej największe organizacje biznesowe, przyniesie sukces, czyli zablokowanie obciążenia od 1 stycznia 2021 r. spółek komandytowych podatkiem dochodowym (CIT)” – czytamy w „PB”.

Jest szansa, że przepisy nie wejdą w życie od nowego roku, jeśli Senat odrzuci projekt na posiedzeniu, które odbędzie się 25-27 listopada.

Będzie to bowiem oznaczało, że rząd prawdopodobnie nie zdąży go opublikować w Dzienniku Ustaw do 30 listopada 2020 roku, co jest warunkiem jej wejścia w życie początkiem 2021 roku.