Rabiej już nie polata na opalanie do ciepłych krajów. Działacz LGBT nie dostanie odprawy

Paweł Rabiej został zdymisjonowany. Teraz aktywista LGBT siedzi na wypowiedzeniu, wykorzystując zaległy urlop.

Działacz LGBT udzielił wywiadu, w którym poskarżył się, iż nigdy nie należał do „kręgu towarzyskiego prezydenta”.

– Okazji do nieporozumień nie było, bo nie należę do kręgu towarzyskiego prezydenta, i pracę w ratuszu traktowałem jak każdą pracę zarządczą. (…) Traktowałem tę pracę jako realizację marzenia o służeniu Warszawie i warszawiakom, to fascynujące i wielkie miasto – żalił się homoseksualny polityk w wywiadzie z „Faktem”.

Co więcej, zdymisjonowanemu wiceprezydentowi nie przysługuje odprawa. Jego umowa o pracę została rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Teraz działacz LGBT siedzi na zaległym urlopie wypoczynkowym. Po jego upływie zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

Jedyne za ten okres, zgodnie z prawem, zachowa wynagrodzenie. Później zniknie z ratusza.

Przypomnijmy, że Rabiej odpowiadał w stołecznym ratuszu za obszar zdrowia. Natomiast zwolniony został po tym, jak po przebytej infekcji koronawirusa, wyjechał na wakacje do Grecji w trudnej sytuacji epidemicznej w kraju.

O nagłym urlopie nie informował szefa. Sam Trzaskowski był zaskoczony gdzie znajduje się jego podwładny.

Obowiązki Rabieja przejęła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. W najbliższych dniach Rafał Trzaskowski ma wyznaczyć nowego zastępcę.

Przypomnijmy, że w weekend na Trzaskowskiego skarżyli się homoseksualni politycy Lewicy. Geje zarzucają Trzaskowskiemu, że tak naprawdę tylko wykorzystywał PR-owo kwestie LGBT, a w praktyce nic nie robił, aby spełniać ich postulaty.

Źródło: Fakt