Robert Lewandowski i jego koledzy walczą o gigantyczne pieniądze!

Robert Lewandowski i spółka grą w Lidze Narodów mogą zapewnić potężny transfer finansowy na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej. Już za sam udział UEFA płaci nieźle, ale to nie koniec.

Dodatkowe pieniądze można zarobić awansem do Final Four, który jest w zasięgu biało-czerwonych. Polacy nieoczekiwanie zajmują po czterech kolejkach pierwsze miejsce w grupie, a jeśli wygrają w niedzielę z osłabionymi Włochami, a Holandia straci punkty w starciu z Bośniakami, to awans będą mieli w kieszeni.

Taki scenariusz oznacza dziesiątki milionów, które pojawią się na koncie PZPN. Część tej kwoty już jest pewna, ale jeszcze więcej jest do zgarnięcia. CZYTAJ DALEJ -> NASZFUTBOL.PL.