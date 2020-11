Sensacyjne odkrycie naukowców. Koronawirus zarażał we Włoszech już jesienią ubiegłego roku

Koronawirus krążył we Włoszech już we wrześniu zeszłego roku, a zatem znacznie wcześniej, niż dotąd sądzono – wynika z badań naukowców z Instytutu Onkologicznego w Mediolanie i uniwersytetu w Sienie. Analizowali oni rezultaty badań chorych na raka płuc.

Badacze przedstawili swoje ustalenia w publikacji na łamach specjalistycznego pisma „Tumori Journal”, poświęconego różnym aspektom leczenia nowotworów.

Naukowcy przeanalizowali wyniki badań 959 osób chorych na raka płuc, przeprowadzonych między wrześniem 2019 a marcem tego roku. U 11 proc. z nich stwierdzono przeciwciała nowego koronawirusa, co oznacza, że przeszli zakażenie.

Z tej grupy 14 proc. osób miało te przeciwciała już we wrześniu, a 30 proc. – w drugim tygodniu lutego, to jest zanim wykryto pierwsze zakażenie, do jakiego doszło we Włoszech. Nastąpiło to 20 lutego.

Najwięcej takich wczesnych przypadków, ponad 53 proc. potwierdzonych zostało w Lombardii. To właśnie ten region Włoch został dotknięty wiosną największa falą zarażeń koronawirusem. Lombardia stała się największym ogniskiem pandemii na świecie.

Do tej pory we Włoszech koronawirusem zaraziło się 1,178 miliona osób. Odnotowano 34 tysiące zgonów. Wskaźnik śmiertelności na koronawirusa wynosi tam 748 na milion mieszkańców.