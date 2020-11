Szwedzka minister chce refundować zabijanie polskich dzieci. „Powinniśmy odwdzięczyć się za aborcje sprzed pół wieku”

Szwedzka Partia Zielonych po raz kolejny proponuje, aby podatnicy fundowali aborcje Polkom, które przyjadą do tego kraju by zabić swe nienarodzone dziecko.

Szwedzka Partia Zielonych w regionie Skanii złożyła propozycje refundowania Polkom aborcji po decyzji Trybunału Konstytucyjnego który orzekł, że zabijanie dzieci nienarodzonych z powodu ich wrodzonych wad jest sprzeczne z ustawą zasadniczą. To samo proponuje minister ds. równości płci.

– Polacy powinni wiedzieć, że nie są sami w tej walce. Polki też powinny mieć prawo do własnego ciała – powiedziała w rozmowie z telewizją SVT Mätta Ivarsson, liderka Partii Zielonych w Skanii. – Po długiej i upartej walce Szwedki mają prawo do swoich ciał, do ochrony przez prawo. Ale nie zawsze tak było. Nie tak dawno sytuacja odwrotna. W latach 60. tysiące Szwedek wyjeżdżało do Polski, gdzie aborcja była wówczas legalna. Teraz nadszedł czas, abyśmy się odwdzięczyli – powiedziała.

Pod koniec października taka propozycje fundowania aborcji złożyła Åsa Lindhagen szwedzka minister ds. równości płci. Polityk również należy do Partii Zielonych. Lindhagen zaczęła w mediach społecznościowych promować „aborcyjną turystykę”. Aborcjonistka zachęcała Polki, by przyjeżdżały do Szwecji, bo Szwedzi pomogą im zabić swe nienarodzone dzieci. Napisała, iż rząd szwedzki powinien zaoferować „bezpłatną, dotowaną, bezpieczną aborcję”.

Carl Johan Sonesson z centrowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej stwierdził, iz propozycja „warta jest rozważenia” i wskazał na podobne rozwiązania obowiązujące pomiędzy Szwecja, a Dania. Oczywiście szwedzki polityk zupełnie nie ma racji. W Danii i Szwecji zabijanie nienarodzonych dzieci jest całkowicie legalne. W Polsce aborcji można dokonać tylko w przypadku gwałtu, albo jeśli ciąża zagraża życiu matki. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwierdza, że niezgodne z prawem jest zabijanie nienarodzonych dzieci ze względu na ich wady. Oportunistyczny PiS jednak do tej pory nie opublikował treści orzeczenia.