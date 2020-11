Wielka gwiazda polskiego MMA rozbita w proch i w pył! Potężne nokauty i złamana noga na gali KSW [WIDEO]

Materla, który przez rok nie walczył dla największej organizacji MMA w Polsce, powrócił do niej – zwycięsko – przed miesiącem. Teraz zdecydował się stoczyć kolejny pojedynek.

Jego rywalem, w Łodzi, był tym razem niezwykle groźny, bijący bardzo mocno Roberto Soldić – Chorwat, który przebojem wdarł się do polskiego (i europejskiego) świata MMA oraz wywalczył tytuł mistrza KSW w wadze półśredniej.

Niedawno chorwacki wojownik postanowił zmienić kategorię wagową i przyjąć propozycję walki z Materlą. Uchodził w niej za faworyta. I choć sympatia wszystkich polskich kibiców była po stronie Materli, ten nie zdołał poradzić sobie z bijącym piekielnie mocno, młodszym od siebie Soldicem.

Polak zaliczył ciężki nokaut. Mówiąc wprost: został przez Chorwata rozbity w proch i w pył. I to już w pierwszej rundzie.

Roberto Soldic dominates Michal Materla — TKO at the end of the first round in the main event at #KSW56 pic.twitter.com/fY84yndA9M

— Will (@ChillemDafoe) November 14, 2020