Wydajna praca zdalna? Liczby nie kłamią [SONDAŻ]

Czy praca z domu może okazać się efektywniejsza niż w biurze? Sondaż pokazuje, że firmy nie są przekonane do takiego modelu pracy.

Instytut gospodarczy Ifo z Monachium przygotował raport dot. pracy zdalnej. W ramach opracowania pojawił się też sondaż, jaki przeprowadzono wśród przedsiębiorców.

Według niego zaledwie 5,7 proc. firm odnotowało wzrost wydajności po przestawieniu się na taki model pracy. Natomiast 30,4 proc. przedsiębiorców stwierdziło, że przestawienie się na pracę zdalną nie wpłynęło na wydajność.

Za to 27 proc. stwierdziło, że produktywność pracowników była niższa. Badanie przeprowadzono w październiku na próbie 1097 firm, na zlecenie Fundacji Biznesu Rodzinnego (Stiftung Familienunternehmen).

– Wyjaśnieniem dla niższej wydajności może być to, że firmy są miejscem społecznym – uważa Stefan Heidbreder, dyrektor zarządzający fundacji.

Zdaniem Heidbredera „osobiste kontakty pomiędzy pracownikami są źródłem dynamicznej i innowacyjnej siły, której nie da się zastąpić wideokonferencjami”.

Innego zdania są pracownicy. Już w lecie towarzystwo ubezpieczeniowe DAK przeprowadziło ankietę wśród ok. 7 tysięcy pracowników. Aż 56 proc. wskazało, że są bardziej produktywni w pracy zdalnej.

Co ciekawe, z badań Ifo wynika, że tylko 2,9 proc. firm zatrudniających do dziewięciu pracowników odnotowało wzrost wydajności. Natomiast w przypadku firm zatrudniających ponad 250 pracowników jest to 8 proc.

Minister pracy Hubertus Heil zaproponował zakotwiczone ustawowo prawo do pracy w domu. Pracownicy mieliby prawo do wykonywania przez 24 dni w roku pracy zdalnie.

Pomysł polityka SDP nie przypadł jednak do gustu chadeków Angeli Merkel.

Źródło: Deutsche Welle