Branża hotelarska upada, a rząd proponuje pomoc… tylko największym!

Rząd PiS swoimi działaniami pozycjonuje się jako przeciwnik polskich drobnych przedsiębiorców. Zamyka kolejne branże w akcie walki z koronawirusem, a rekompensaty oferuje największym sieciom, które z reguły stanowią zagraniczny kapitał. Co z małymi? Nic. Niech radzą sobie sami.

Rząd nie ogląda się na małych i średnich przedsiębiorców, traktuje ich po macoszemu. Najpierw przymyka kolejne branże, później udaje, że ratuje gospodarkę. Teraz poszkodowana będzie branża hotelowa, w której pomoc od państwa dostaną duże sieci, które z reguły stanowią kapitał zagraniczny. Bez jakiejkolwiek pomocy zostać ma 20 tysięcy polskich przedsiębiorców prowadzących pensjonaty, czy prowadzący wynajem krótkoterminowy prywatnych kwater, mieszkań i pokojów w schroniskach.

– Hotele dostały dedykowaną pomoc, bo to są rozwiązania specyficzne dla branży. Ale pod tym PKD są głównie duże sieci hotelowe, podmioty w dużej części zagraniczne, a wszystkie mniejsze podmioty zostały w tarczy pominięte. Według nas jest to niezgodne z ideą wolnego rynku: wszystkim ograniczono działalność, ale jedni dostają wsparcie, a inni nie. Wyłączone są wszelkie pensjonaty, kwatery, schroniska – mówił dla „Business Insider” Grzegorz Żurawski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego.

Rząd po raz kolejny pokazał, że leży mu na sercu dobro głównie wielkich korporacji i sieci, a los drobnych polskich przedsiębiorców jest mu obojętny. Chyba, że… Chyba, że można doić! Mali przedsiębiorcy mogą liczyć np. na podwójne opodatkowanie. Jego widmo w postaci CIT dla spółek komandytowych, już od 1. stycznia 2021 roku może stać się rzeczywistością.

„My mamy propozycję: może rządzący by się przebranżowili i wreszcie przestali nam szkodzić?! Przecież ostatnie miesiące dobitnie udowodniły, że do niczego nie są nam potrzebni, a jedyne co potrafią to konsekwentnie niszczyć życie społeczno-gospodarcze.

Zachowują się jak grupa bezkarnych szaleńców, która stopniowo prowadzi Polskę do katastrofy! Właśnie dlatego jako jedyne ugrupowanie protestujemy przeciwko tej chorej polityce lockdownów!” – komentują sprawę na swoim facebookowym profilu Konfederaci.