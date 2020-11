Grecja ograniczy prawo do azylu i chce „zwracać” Turcji migrantów

Notis Mitarakis chce zaostrzyć przepisy dotyczące przyznawania prawa do azylu w Grecji. Codzi zwłaszcza o przyznawanie azylu migrantom, którzy wjechali tu z krajów tranzytowych „uznawanych za bezpieczne”. W domyśle… z Turcji.

Obecnie obowiązują w teorii przepisy porozumienia zawartego pomiędzy Unią Europejską a Turcją w 2016 r., Umożliwiają one władzom greckim odrzucanie wniosków o azyl składanych przez np. obywateli Syrii, którzy przybywają z Turcji. Ateny chciałyby rozszerzyć możliwość odrzucania próśb o azyl także na inne narodowości.

Minister Notis Mitarakis planuje również „ułatwiać” powrót migrantów do Turcji. „Jeśli ktoś przyjeżdża ze wschodu do Turcji i takiej osobie nie grozi tu niebezpieczeństwo, nie powinien ubiegać się o azyl w Grecji” – dodał minister.

Ateny zwracają uwagę, że oraz więcej obszarów można uznać obecnie za bezpieczne. Dotyczy to wielu części np. Afganistanu. Uchodźcy nie zawsze muszą wracać do swojej wioski, mogą się osiedlać w innych regionach włąsnego kraju, gdzie nic im nie grozi.

Grecki rząd chciałby też przyspieszyć procedury azylowe. Oznaczałoby to, że migranci w Grecji byliby obejmowani opieką i wsparciem tylko przez kilka miesięcy, a nie przez kilka lat, jak ma to miejsce obecnie. Notis Mitarakis uważa, że „osoby ubiegające się o azyl powinny otrzymać ostateczną decyzję miesiąc po przybyciu do Grecji, a świadczenia państwowe wygasałyby wtedy już po trzech miesiącach ich pobytu”.

Z pewnością zaostrzenie zasad azylowych mogłoby zniechęcić wielu migrantów, z których znaczna większość nie jest żądnymi „uchodźcami”, ale po prostu emigrantami ekonomicznymi. W Grecji, która też jest tratowana przez migrantów jako kraj tranzytowy, gdzieś rozpłynęło się 32 tys. osób, których wnioski azylowe zostały odrzucone.

