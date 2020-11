Izraelski rząd ma dość propagandy CNN. Domaga się od stacji przeprosin za uwłaczanie pamięci ofiar Zagłady

Izraelski rząd domaga się od CNN przeprosin za podły i haniebny komentarz dziennikarki stacji. W rocznicę Kryształowej Nocy porównała ona rządy Trumpa do nazistowskiego reżimu i znieważyła pamięć 6 milionów ofiar Zagłady.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela i Ministerstwo Diaspory domagają się przeprosin od stacji telewizyjnej CNN i potępienia słów jej dziennikarki Christiane Amanpour. Porównała ona rządy Trumpa do nazistów i dla podłej insynuacji wykorzystała zdjęcia pokazujące żydowskie pogromy w III Rzeszy.

Minister ds. Diaspory Omer Jankielewicz wysłała list do prezesa CNN Jeffreya Zuckera, wzywając do „natychmiastowych i publicznych przeprosin” za „niedopuszczalne porównanie”, którego dokonała.

„Porównywanie działań urzędującego prezydenta z okrucieństwem pogromów Kryształowej Nocy które zostały przeprowadzone przez nazistów osiemdziesiąt dwa lata temu, jest całkowitym fałszem i umniejsza ogromną tragedię Holokaustu” – napisała izraelska minister. „Manipulowanie i umniejszanie Holokaustu to godne ubolewania kłamstwa, które tylko pobudzają nienawistne głosy antysemityzmu. Wykorzystanie pamięci o Holokauście do nędznych zagrywek i promowania programu politycznego jest bardzo obraźliwym i niepokojącym naginaniem prawdy historycznej i norm moralnych”.

Konsul generalna Izraela w Atlancie, Anat Sultan-Dadon, napisała list do Richarda Davisa, wiceprezesa CNN ds. standardów informacyjnych i praktyk. „Wykorzystanie 82. rocznicy Nocy Kryształowej przez Amanpour jest zniewagą dla pamięci o Holokauście, o tych, którzy zginęli i tych, którzy cierpieli z powodu tych niewyobrażalnych okrucieństw” – napisała.

Lewica rzeczywiście nie zna żadnej miary w szkalowaniu i zohydzaniu przeciwników politycznych. Nie ma tak podłego porównania do jakiego nie posunęłaby się w swej propagandzie. Annapour na wstępie swego programu nawiązała do rocznicy „Kryształowej Nocy” w III Rzeszy – z 8 na 9 listopada, kiedy to Niemcy urządzili pogromy Żydom. To była zapowiedź nadchodzącej zagłady. Zamordowano wtedy ponad sto osób. Spalono 171 synagog, zniszczono tysiące sklepów i biznesów żydowskich.

Te wydarzenia stanowiły dla dziennikarki CNN pretekst, by mówić o 4 latach rządów Trumpa.

– 82 lata temu, wydarzyła się Kryształowa Noc. To było uderzenie zapowiadające naszej całej cywilizacji wydarzenia, które doprowadzą do zagłady całej społeczności i kultury – mówiła Annapour na tle archiwalnych zdjęć pokazujących napady na Żydów i stosy palonych książek. – W cieniu takiej wieży płonących książek odbywał się zamach na fakty, wiedzę, historię i prawdę – dodała. – Po czterech latach współczesnego ataku Donalda Trumpa na te same wartości, zespół Biden i Harris obiecuje powrót do norm, w tym do prawdy.

Podłe, uwłaczające porównanie, zwłaszcza dla ofiar Holocaustu, spotkało się z natychmiastową krytyką środowisk i wielu organizacji żydowskich.