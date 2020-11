Kontrowersja! Lewandowski znokautował Włocha. Powinna być czerwona kartka? [VIDEO]

Do mega kontrowersji doszło w pierwszej połowie meczu Włochy – Polska. Robert Lewandowski został sfaulowany przez Alessandro Bastoniego i w rewanżu zdzielił rywala łokciem w twarz. Należała się czerwona kartka?

Do zdarzenia doszło w pozornie niegroźnej sytuacji w okolicach środka boiska. Lewandowski przejął piłkę, a zza pleców atakował go Bastoni. Atakował w sposób nieprzepisowy, w iście zapaśniczym stylu złapał rękoma, co zauważył sędzia i odgwizdał faul.

Lewandowski próbował oswobodzić się z ataku rywala, a ułamek sekundy po gwizdku arbitra znokautował Bastoniego, trafiając go łokciem w szczękę. Włoch padł jak rażony piorunem, a „Lewy” od razu ruszył do niego, ale raczej nie po to, by przeprosić. O mało co nie doszło do bijatyki na boisku. Czytaj dalej »