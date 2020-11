Moderna ogłasza sukces. Druga szczepionka na koronawirusa skuteczna w 94,5 procentach

Moderna przekazała w poniedziałek, że jej szczepionka na koronawirusa zapewnia skuteczność na poziomie 94,5 procent. To drugi gigant farmaceutyczny, który ogłosił sukces w pracach nad szczepionką, po firmie Pfizer.

To druga firma, która ogłosiła sukces w pracach nad szczepionką na koronawirusa. Tydzień temu informację o tym, że jego szczepionka ma skuteczność na poziomie 90 procent ogłosiła firma Pfizer. Dzień później jej prezes sprzedał większość akcji, zarabiając przy tym ponad 5 milionów złotych.

Moderna przekazała, że jej szczepionka zdaje się mieć skuteczność na poziomie 94,5 procent. Takie wnioski płyną z prowadzonych jeszcze ciągle badań laboratoryjnych. Przed szczepionką, podobnie jak tą wyprodukowaną przez Pfizera, jeszcze III i IV faza badań, zanim będzie mogła być wprowadzona do użytku.

Dr Stephen Hoge, prezes firmy Moderna, powiedział, że to „kamień milowy” (identycznego określenia użył prezes Pfizer – red.) oraz dodał, że podobna skuteczność szczepionek obu firm napawa go optymizmem. – To powinno dać nam wszystkim nadzieję, że szczepionka rzeczywiście będzie w stanie zatrzymać tę pandemię – powiedział Hoge.

Źródło: AP