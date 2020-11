Niemcy się buntują, a media namawiają Merkel do rozszerzenia restrykcji. Kanclerz odbędzie ważną konferencję

W poniedziałek Angela Merkel odbędzie konferencję z premierami wszystkich landów, żeby omówić strategię walki z koronawirusem. W Niemczech wprowadzony został częściowy lockdown, ale restrykcje są źródłem licznych protestów niezadowolonego społeczeństwa. Natomiast tamtejsza prasa domaga się zaostrzenia blokady.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel odbędzie w poniedziałek konferencję z szefami wszystkich krajów związkowych. W poniedziałek mogą więc zapaść ważne decyzję ws. dalszej strategii walki z koronawirusem. Społeczeństwo daje wyraz swojemu niezadowoleniu wobec restrykcji licznymi protestami, natomiast media nawołują do rozszerzenia lockdownu.

Niemieckie społeczeństwo buntuje się przeciwko obostrzeniom. W sobotę 8, listopada aż 20 tys. ludzi zjechało do Lipska, żeby wyrazić swój sprzeciw. W miniony weekend ludzie wyszli na ulice we Frankfurcie nad Menem, w Ratyzbonie w Bawarii czy na zachodzie Niemiec, w tym w Lindau i Erlangen.

Inne nastroje panują w niemieckich redakcjach, których dziennikarze ostrzegają przed poluzowaniem obostrzeń i zachęcają wręcz polityków do zwiększenia lockdownu.

„Kiedy kanclerz Angela Merkel będzie dziś rozmawiała z szefami rządów krajów związkowych za pośrednictwem łącza wideo, to mało prawdopodobne, by chodziło o jakiekolwiek złagodzenie obecnych ograniczeń. Na to jest za wcześnie, sytuacja jest zbyt napięta i liczba infekcji wciąż za wysoka. Jednak cieszy, że ogromny wzrost został spowolniony. Ale teraz trzeba zepchnąć krzywą zakażeń w dół. To może się udać tylko wtedy, gdy nadal będziemy zdyscyplinowani i ograniczymy nasze kontakty do minimum – pisze „Neue Osnabrücker Zeitung”.

„Rzeczywistość pokazuje, że częściowa blokada spowolniła gwałtowny wzrost infekcji, ale nie w wystarczającym stopniu. Rzeczywistość jest taka, że system opieki zdrowotnej wytrzymuje presję drugiej fali pandemii, ale zbyt szybko zapełniają się oddziały intensywnej terapii. Faktem jest, że z powodu Covid-19 nie doszło jeszcze do nadmiernej śmiertelności. Ale większość miast i powiatów zabarwiła się na czerwono na mapie infekcji Instytutu Roberta Kocha (RKI). Ważne jest także to, że 84 procent ludności uważa obecne środki działania za słuszne i że powinny one nawet ulec zaostrzeniu. W tej sytuacji Merkel i premierom landów nie pozostaje nic innego, jak przedłużenie lockdownu. Owszem niektóre obostrzenia mogłyby być bolesne, bo mogłyby dotyczyć świąt Bożego Narodzenia. Rzeczywistość pokazuje, że powrót do względnej normalności nie jest jeszcze możliwy” – ” donosi Badische Neuste Nachrichten” z Karlsruhe.

„Politycy powinni sobie uświadomić, że mieszanka ograniczeń, sankcji i apeli, której można się spodziewać również po rundzie z premierami, nie będzie wystarczająca, aby przetrzymać maraton w pandemii. Polityka stoi przed wyzwaniem szczególnie w sferze przekazu. Ludzie muszą zrozumieć, dlaczego mieliby poświęcać tak dużo ze swojej wolności na tak długi czas. Fascynująca i odprężająca wiadomość o nadchodzącej szczepionce zelektryzowała wiele osób. Takie pozytywne przekazy nie mogą być sprzedawane jako wybawienie, ponieważ nie pojawi się ono tak szybko. Ale są etapami w długim marszu prowadzącym z kryzysu. Małe chwile szczęścia czasami wystarczą, ale potrzeba ich wiele” – podaje z kolei dziennik „Rhein-Zeitung”.

„Chociaż konferencja kanclerz Angeli Merkel z premierami landów stała się w zarządzaniu kryzysowym rutyną, towarzyszy jej niemalże dziecięce oczekiwanie. Tak jakby zamiast polityków, którzy mają radzić na temat infekcji i krzywych niewypłacalności, decydowała wyrocznia o magicznej mocy. Jednak biorąc pod uwagę fakty, nie ma powodów do spekulacji na temat wyniku tego spotkania. Wprowadzone dwa tygodnie temu ograniczenia spowolniły infekcje, ale ich nie zatrzymały. Dlaczego miałoby teraz dojść do poluzowań? Zanim pojawi się skuteczna szczepionka, upłynie jeszcze wiele miesięcy. Będzie to zima licznych ograniczeń. Polityka musi sprawić, że ograniczenia te będą wykonalne i możliwe do przyjęcia, z rozszerzonymi możliwościami testowania, nadzwyczajną pomocą finansową, unowocześnioną koncepcją nauczania. To jest to, co ta konferencja musi dostarczyć. Nie musi używać czarów”” – czytamy w „Frankfurter Rundschau”.

Źródła: dw.com.pl, NCzas.com