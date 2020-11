Robert Lewandowski antybohaterem włoskich mediów. Dziennikarze surowo ocenili Polaka

Polska doznała w niedzielę bardzo bolesnej porażki w meczu z Włochami. Co prawda podopieczni Jerzego Brzęczka przegrali „zaledwie” 0:2, ale obraz gry był bardzo marny. Dodatkowo wielkie kontrowersje wywołał faul Roberta Lewandowskiego, nad którym debatują teraz włoscy dziennikarze.

To co działo się na stadionie w Reggio Emilia to prawdziwa trauma dla polskich kibiców. Gra biało-czerwonych wyglądała bardzo źle. Przeciwnicy dominowali, grali ofensywnie, szybko, kombinacyjnie, a Polacy powinni się cieszyć, że przegrali tyko dwiema bramkami.

Duże kontrowersje wywołał ostry faul Roberta Lewandowskiego na Alessandro Bastonim. Włoskie dzienniki sportowe rozpisują się o tej sytuacji i wspólnie wydały jeden, ostry i nieprzychylny dla piłkarza werdykt. CZYTAJ DALEJ -> NASZFUTBOL.PL.