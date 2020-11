Trzaskowski dogadał się z Nowoczesną. Kto zastąpi Rabieja?

Jak donosi Interia, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski porozumiał się z Nowoczesną w sprawie obsady stanowiska po zwolnionym Pawle Rabieju. Na stołek wiceprezydenta stolicy największe szanse ma bliska współpracownica Trzaskowskiego, Aldona Machnowska-Góra.

Z ustaleń portalu wynika, że Rafał Trzaskowski już wkrótce ma wskazać nazwisko swojego nowego zastępcy. Nowoczesna natomiast otrzyma stanowisko dyrektora koordynatora w stołecznym ratuszu. Partia wybrała „kobietę związaną z warszawskim samorządem”.

– Porozumieliśmy się w ramach naszych uzgodnień koalicyjnych. Prawdopodobnie jutro pan prezydent przedstawi osobę, którą wskaże na wiceprezydenta Warszawy – mówił Interii Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Warszawy i szef stołecznych struktur Nowoczesnej.

Od dłuższego czasu krążą spekulacje na temat tego, kto zastąpi Pawła Rabieja. Najczęściej w tym kontekście pojawia się nazwisko Aldony Machnowskiej-Góry, dotychczasowej koordynator ds. kultury w stołecznym ratuszu. Nie jest związana z Nowoczesną, a jej związki z PO portal opisuje jako „bardzo luźne”. Podkreślane są jednak jej związki z samym Rafałem Trzaskowskim. Przed objęciem urzędu w 2018 roku była wicedyrektorem Teatru Studio.

Politycy Nowoczesnej odbierają jednak ten ruch jako naruszenie umowy koalicyjnej.

Paweł Rabiej został zdymisjonowany ze stanowiska wiceprezydenta Warszawy w ubiegłym tygodniu. Stało się to po tym, jak odpowiedzialny w ratuszu za obszar zdrowia polityk, samowolnie wyjechał do Grecji na urlop, by „zregenerować się” po przebytym COVID-19. Rabiej odpowiadał także za reprywatyzację i wypłaty odszkodowań za nieruchomości warszawskie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto sprawował nadzór nad Biurem Polityki Zdrowotnej, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biurem Spraw Dekretowych.

Obecnie Warszawa ma trzech wiceprezydentów: Renatę Kaznowską, Michała Olszewskiego i Roberta Soszyńskiego.

