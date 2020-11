Imperium biurokracji. W jakim kraju rząd wydaje zezwolenia na zakup choinki na święta?

Nie chodzi tu o jakieś państwo islamskie, czy komunistyczne. Takie biurokratyczne wytyczne obowiązują we Francji. Kraj ten wprowadził zasady izolacji, według których każde wyjście z domu wymaga wydrukowania sobie specjalnej przepustki z odpowiednim uzasadnieniem. Wszystkie dopuszczone powody wyjścia na ulice zaś skodyfikowano.

Teraz do uzasadnienia o wyjściu na zakupy, do pracy, szkoły, apteki, czy lekarza, dojdzie możliwość… zakupu choinki na święta. Takie kwestie regulowane są we Francji na szczeblu rządowym.

Francuzi będą mogli kupić choinkę od tego piątku 20 listopada. Taką radosną nowinę przekazał osobiście Julien Denormandie, minister rolnictwa. Dzięki temu nie powstanie „choinkowe podziemie”, a obywatele będą mogli kupić drzewka „w zwykłych miejscach sprzedaży” i wyjść z na takie zakupy z domu – poinformował minister.

Choinki będą dostępne w supermarketach, szkółkach, otwartych nadal niektórych marketach budowlanych. Do sprzedaży choinek dopuszczono też kwiaciarnie, ale mają one pracować w systemie zamówień przez internet i jedynie osobistego odbioru drzewka na miejscu.

W sprawie sprzedaży choinek rząd opublikował osobny dekret w celu „sformalizowania” procedury. Wyjście po choinkę zyska autoryzację MSW. Media wskazują jednak, że już zakup bombek i innych ozdób będzie nadal ograniczony.

W tym kontekście warto przypomnieć, że choinki znikną w tym roku z placów kilku miast. To jednak już efekt ideologicznej głupoty merów z Partii Zielonych. Na przykład w Bordeaux tamtejszy mer Hurmic uznał, że miasto nie będzie propagowało „martwych drzew”. Zamówioną przez Bordeaux choinkę z Correzé za 6 tys. euro (cena obejmuje transport i instalację), odkupiło już jednak inne miasto…

Mer Malemort Laurent Darthou oświadczył, że skoro „Bordeaux odmawia przyjęcia tego drzewa, to niech pozostanie w Corrèze”. Dodał, że jest przy tej okazji „dumny” z obrony sektora leśnictwa w swoim departamencie.

Potężne drzewo wyhodowane specjalnie w tym celu, zostało ścięte w poniedziałek 16 listopada w lesie Saint-Étienne-la-Geneste i będzie przetransportowane do Malemort 20 listopada. Jodła zostanie oświetlona 1 grudnia.

