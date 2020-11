Kłótnia przerodziła się w pojedynek rycerski. 59-latek dwukrotnie ugodził mieczem 33-latka

Podczas bójki sąsiadów – 59-latka z 33-latkiem – jeden z mężczyzn sięgnął po miecz i dwukrotnie ugodził nim przeciwnika.

Do zdarzeń doszło w piątek przed północą w jednym z mieszkań w przy ulicy Legnickiej w Zabrzu na Śląsku. Wezwani na miejsce policjanci Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przyjechali do mieszkania 33-latka. Tam okazało się, że mężczyzna ma rany kłute brzucha i ramienia. Funkcjonariusze udzielili rannemu pomocy przedmedycznej i monitorowali jego stan zdrowia do przyjazdu ambulansu.

Choć 33-latek był przytomny, to nie potrafił wyjaśnić okoliczności, w których doznał obrażeń.

Funkcjonariusze ustalili jednak, że między mężczyznami wywiązała się bójka. W pewnym momencie 59-latek miał dobyć miecza i dwukrotnie ugodzić klingą 33-latka.

Ranny Ślązak doznał m.in. uszkodzenia jelita. Obecnie przebywa w szpitali.

Mundurowi, w mieszkaniu 59-latka, zabezpieczyli broń białą, którą zaatakował młodszego sąsiada. Zbadali również mężczyznę alkomatem – badanie wykazało ponad 2,0 promile.

Napastnik usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wobec agresywnego „rycerza” ze Śląska zastosowano dozór policyjny. Mężczyzna będzie musiał regularnie meldować się w komisariacie policji. Grozi mu 10 lat więzienia. Ostateczną decyzję o wysokości kary, jaką odbędzie agresor, podejmie sąd.

