Kołakowski odchodzi z PiS i mówi o nowym kole. „Prawdopodobnie partia utraci większość”

Poseł Lech Kołakowski ogłosił w rozmowie z RMF FM, że odchodzi z PiS. Wraz z nim odejść ma jeszcze kilku innych parlamentarzystów partii władzy. To prawdopodobnie oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość utraci większość w Sejmie.

– Dziś odchodzę z PiS. Nie jesteśmy uciekinierami, jesteśmy bohaterami. To grupa kilku osób. Rozmawiamy o nazwie koła – zapowiedział polityk w porannej rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Wśród innych osób, które również odejdą z PiS, Kołakowski wymienił Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Zbigniewa Dolatę czy Teresę Hałas.

Możliwe, że do nowo powstałego koła dołączą również inni parlamentarzyści. Jaki jest powód rokoszu w PiS?

– Piątka dla zwierząt to bubel prawny – podkreślił odchodzący z PiS poseł. To właśnie ta ustawa miała przelać czarę goryczy.

Kołakowski odchodzi po tym, jak został zawieszony za głosowanie przeciw ustawie.

Tymczasem większość parlamentarna PiS wisi na włosku. Do jej osiągnięcia wymagane jest posiadanie w Sejmie przynajmniej 230 posłów. Obecnie PiS ma 235 mandatów. Gdy odejdą osoby wymienione przez Kołakowskiego, to w rękach Kaczyńskiego pozostanie 231 posłów. Ta jednoosobowa nadwyżka, to naprawdę niewiele.

