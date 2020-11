Polak, Węgier dwa bratanki. „Zawetowaliśmy” w UE powiązanie budżetu z tzw. „praworządnością”

Przedstawiciele Polski i Węgier opowiedzieli się przeciw powiązaniu budżetu UE z tzw. „praworządnością”.

Ambasadorowie tych dwóch krajów mieli podkreślać, że wszystkie elementy, to znaczy warunkowość, wieloletni budżet i fundusz odbudowy składają się na jeden pakiet i powinny być przyjmowane przez kraje członkowskie UE jednomyślnie.

Weto Węgier i Polski sprawiło, że państwa UE nie mogły zainicjować procedury pisemnej ws. przyjęcia decyzji o zasobach własnych UE.

Budżet unijny na lata 2021-2027 wymaga jednomyślnej zgody państw członkowskich. Jeśli budżet ma zacząć obowiązywać od 2021 roku, to wszystkie państwa muszą osiągnąć zgodę do 31 grudnia 2020 r. na posiedzeniu Rady UE.

Jeśli budżet UE na lata 2021-2027 nie zostanie uchwalony do końca tego roku, to od początku 2021 będzie obowiązywać roczne prowizorium budżetowe.

Powiązane z budżetem rozporządzenie dot. warunkowości (praworządności), któremu w obecnej formie sprzeciwiają się Polska i Węgry, wymaga jedynie większości kwalifikowanej wśród 27 krajów członkowskich.

Oznacza to, że jeśli sprzeciw wniosą tylko Węgry i Polska, to będzie on jedynie symboliczny i zostanie ono przyjęte.

Źródło: PAP, nczas.com