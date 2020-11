Antyklerykalna akcja feministek w Warszawie. Skandaliczna prowokacja w Google Maps

Były już skandaliczne wklejki na tablicach z nazwą Alei Jana Pawła II, teraz przed pomnikiem św. Jana Pawła II na placu Grzybowskim w Warszawie zamieszczono tabliczkę z wulgarnym hasłem. Doszło też do skandalicznej prowokacji w Google Maps.

Na kartonowej tabliczce wypisano wulgarne hasło: „Episkopat to jest gnój. Wy…dalać”. W Google Maps z kolei nazwę pomnika zamieniono na „pomnik ofiar JP II”. Wsparcie antyklerykalnej kampanii zdziczałych feministek…

O kolejnych prowokacjach poinformowała na FB Straż Narodowa:

W ostatnich dniach dochodzi do coraz ostrzejszych ataków na św. Jana Pawła II. Wygląda na planową akcję. To jednak w Warszawie do tabliczek i pomników związanych z Janem Pawłem II doklejono napis “ofiar”. Teraz podobna sytuacja ma miejsce na mapach Google.

Pojawił się „park im. ofiar”, „plac”, czy właśnie „pomnik ofiar”.

Poprosiłem Google, żeby własciwa nazwa wróciła na swoje miejsce Serio, ktos w google zatwierdził ofiar JP2? czy to tzw algorytm? pic.twitter.com/ILQ82taJPa — Radosław Poszwiński 🇵🇱 (@bogdan607) November 17, 2020

Atak na Świętego Polaka – Papieża to wyjątkowe barbarzyństwo. W końcu może jakieś pospolite ruszenie typowe dla Polaków powie oczadziałym feministkom, to samo, co wypisały na swoim kartoniku?

