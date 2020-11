Braun: Rząd nie musiałby tyle pomagać, gdyby wreszcie przestał szkodzić [WIDEO]

Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, wystąpił w Sejmie przedstawiając stanowisko Konfederacji w sprawie projektu ustawy, który ma być kolejną rządową tarczą dla przedsiębiorców. Obecnie chodzi już chyba o wersje „Vista 2.0 Turbo Plus”.

Grzegorz Braun zabrał głos w imieniu Konfederacji w sprawie poselskiego projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Odwołujmy się do faktów

– Odwołujmy się do intelektu, nie do emocji, do faktów, nie do dezinformacji. Starajmy się stosować warsztat myślowy, unikajmy nieuprawnionych wniosków. Nie budujmy ogrmonych konstrukcji na faktach, które – owszem empirycznie weryfikowalne – nie dają jednak w szerszym ujęciu statystycznym prawa, by wyciągać z nich wnioski prawno-ustrojowe, których ofiarą pada polska przedsiębiorczość, polscy pracodawcy i przedsiębiorcy – mówił Braun.

– Tak jest, Fałszywa Pandemia, przede mną tom II tego opracowania, które serdecznie państwu polecam. Tom II poświęcony przede wszystkim testom PCR (…) warto odnosić się do faktów, Fałszywa Pandemia – krytyka naukowców i lekarzy, nie polityków i gawędziarzy – dodawał.

Nowy marksizm-leninizm

– My tutaj głęboko jesteśmy zanurzeni w opary absurdu. To jest nowy marksizm-leninizm, to jest właśnie debata o naprawianiu przez kolejne łaty, które państwo nazywacie tarczami. My raczej jesteśmy skłonni nazywać je betonowymi kołami ratunkowymi rzucanymi polskiej przedsiębiorczości. Kolejne łaty, uznaniowe rozdawnictwo, dalej dzielące, segregujące, a więc wprowadzające formę apartheidu w polskiej przedsiębiorczości, antagonizujące grupy społeczne i zawodowe – wskazywał.

Dać ludziom normalnie żyć

– Wszystko to w sytuacji, gdy negowanie dogmatu, który leży u podstaw niszczycielskiej działalności rządu RP, który nie musiałby tyle pomagać, gdyby wreszcie przestał szkodzić. My Konfederacja radzi byśmy uwolnić naród z kwarantanny, wprowadzić w życie hasło „nigdy więcej lockdownu”, uwolnić przedsiębiorczość, ale też aktywność społeczną – apelował Grzegorz Braun.

– To jest bardzo proste, dać ludziom żyć, dać ludziom zarabiać, serwować usługi, konsumować, kto może. Dać ludziom normalnie żyć. My z dnia na dzień uwolnilibyśmy Polaków, także przyjezdnych, którzy znaleźli się na naszym terytorium z tych bezprawnych, nielegalnych „obostrzeń”, które kładą się cieniem na polskim życiu gospodarczym, społecznym, ale też religijnym – podsumował poseł Konfederacji.