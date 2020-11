Facebook pozwany za cenzurę. Broni się, że nie zna polskiego

Portal Marka Zuckerberga bezpodstawnie usunął profil organizacji pomagającej uzależnionym od narkotyków. Gdy otrzymał pozew Facebook bronił się, że nie zna polskiego.

Prawie 9 tys. złotych na tłumaczenie pozwu musieli wydać przedstawiciele Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, którym Facebook usunął profil. To grupa, która zajmuje się pomocą osobom uzależnionym od narkotyków.

– W 2018 r. Facebook nagle i bez wyjaśnienia usunął konto Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, organizacji, która wspiera osoby uzależnione od narkotyków i zajmuje się tzw. redukcją szkód. Dla SIN Facebook to podstawowy kanał komunikacji – bez niego trudno im skutecznie działać – tłumaczy Fundacja Panoptykon.

Facebook błędnie uznał SIN i grupę przez niego prowadzoną jako miejsce, w którym narkotyki się sprzedaje i zamknął bez żadnych ostrzeżeń i tłumaczeń. Fundacja Panoptykon alarmuje, że mamy już problem z tzw. cenzurą prywatną, a platformy społecznościowe na podstawie wewnętrznych regulaminów kasują treści, które im nie pasują.

Fundacja Panoptykon obecnie zbiera pieniądze za tłumaczenie pozwu przeciwko Facebookowi. Po stronie giganta stanął bowiem Sąd Okręgowy w Warszawie.

O ile Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że jest właściwym do rozpoznania sprawy, to Facebook oświadczył, że… nie rozumie pozwu w języku polskim. I to mimo, że na platformie jest ok. 20 mln użytkowników z Polski.

Facebook Ireland Limited, czyli odpowiedzialny za działania w Europie, odmówił przyjęcia pozwu napisanego po polsku. Stwierdził, że językiem tym nie posługuje się żadna z zatrudnionych w dziale procesowym irlandzkiego Facebooka osób.

Sąd to tłumaczenie przyjął i przekazał dokumentację do tłumaczenia uwierzytelnionego. Kosztami został obciążony powód – czyli SIN.

– Dopiero przetłumaczony pozew został przesłany do Facebooka przez sąd irlandzki, a na ten przetłumaczony pozew Facebook odpowiedział za pomocą polskiej kancelarii już po polsku. Więc w naszej ocenie cała ta historia z niezrozumieniem języka polskiego to nic więcej jak próba grania na czas, odwleczenia i wpędzenia nas w koszty – mówi Dorota Głowacka z Panoptykonu.

Źródło: Spidersweb.pl