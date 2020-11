Gigantyczny protest przeciwko obostrzeniom w rocznicę „aksamitnej rewolucji”. Słowacki polityk ranny i zatrzymany przez policję [FOTO/VIDEO]

Według mediów były to największe protesty od przejęcia rządów przez Matovicza w marcu.

Demonstracje zorganizowano w 31. rocznicę „aksamitnej rewolucji” 1989 roku, która doprowadziła do upadku komunizmu w Czechosłowacji. 17 listopada obchodzony jest jako „Dzień Walki O Wolność i Demokrację”.

Główna część protestu odbyła się w Bratysławie przed Pałacem Prezydenckim. Tłum wypełnił nie tylko sam plac, ale także pobliskie jezdnie. Domagano się dymisji Matovicza i skandowano „Odejdź”, „Zdrajcy”. Porównywano go do Hitlera i rządów faszystowskich.

Slovakia🇸🇰

The largest protest since The Velvet Revolution in 1989!

Thousands took to the streets of several Slovak cities to protest against the government and the pandemic restrictions.https://t.co/Rx33Jqvk1z pic.twitter.com/JYSayccvDX

— Zol Neveri (@ZNeveri) November 17, 2020