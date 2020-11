Google wyłączy ci telefon w czasie jazdy. Czy to bezpieczne?

Google stworzyło technologię, która pozwoli wyłączać telefony kierowcom. Ma to poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Jak walczyć z kierowcami, którzy zamiast patrzeć na drogę sięgają cały czas po telefon? Google znalazło na to sposób.

Gigant opracował technologię, która ma zdalnie blokować telefony z systemem operacyjnym Google Android. Jak wyjaśnia portal motohigh.pl nowa technologia ma sprawić, że na drogach będzie bezpieczniej.

Dotychczas najgłośniej było o Apple CarPlay i Android Auto. Te po sparowaniu telefonu z samochodem blokowały klawiatury.

Jednak teraz Google wchodzi na znacznie wyższy poziom. Rozwiązanie nosi nazwę „Automated pacing of vehicle operator content interaction”.

Ta funkcja sprawi, że telefon zostanie całkowicie zablokowany, gdy pojazd się porusza. Gdy telefon znajdzie się w pobliżu samochodu będziemy mogli z niego skorzystać tylko, gdy auto stoi w miejscu.

Plusem tego rozwiązania jest nieutrudnianie zabawy pasażerom. Za całość bowiem odpowiadać będzie sztuczna inteligencja, która na bieżąco analizuje zachowania użytkowników telefonów.

To właśnie sztuczna inteligencja ustali, czy z urządzenia korzysta kierowca czy pasażer.

– Takie predykcje nie są wróżeniem z fusów, bowiem kierowcy ze smartfonów korzystają nieco inaczej. Często nie trafiają w odpowiednie klawisze, a ponadto dotykanie ekranu poprzedzone jest – oby – częstym zerkaniem na drogę – wskazuje Jerzy Wilczek z portalu Bezprawnik.pl.

Jeżeli po telefon sięgnie kierowca, a telefon to wykryje, to wyświetli się komunikat „Paused for safety”. Niemniej nawet entuzjaści wskazują, że technologia bywa zawodna i nie wiadomo, czy sztuczna inteligencja nie pomyli kierowcy z pasażerem (i na odwrót).

Źródło: Bezprawnik