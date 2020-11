Gorliwi jak PRL-owskie ZSMP. Młodzieżówka PO ściga swego członka za komentarz, iż mężczyzna został Miss Nowej Zelandii

Zmiennopłciowiec Arielle Keil został wybrany na Miss Nowej Zelandii. Młodzieżówka PO potępia i ściga swego członka za stwierdzenie, że konkurs wygrał mężczyzna.

Arielle Keil pochodzi z Filipin i kilka lat temu umyślił sobie, że jest kobietą. Od 2017 roku zaczął przerabiać się chirurgicznie. Tu sobie obciął, tam sobie doczepił i został modelem, czy tam modelką. W tym roku wygrał nawet Konkurs Miss Nowej Zelandii. Najwyraźniej nikogo ładniejszego nie znaleziono. Trudno, co robić.

Sprawę skomentował w Polsce Kacepr Rybitwa, członek młodzieżówki PO „Młodzi Demokraci” stwierdzając, że „faceci potrafią wygrać wszystko”. To wypatrzyli gorliwi strażnicy słów i myśli z młodzieżówki PO i zapowiedzieli ukaranie swojego członka.

Można się domyślać, że chodzi im o to, że zgodnie z prawdą napisał, iż Filipińczyk, który teraz jest niby najpiękniejszą Nowozelandką to facet. Biologii nie da się oszukać. Żeby sobie co tam Keil nie poobcinał, to i tak do końca życia będzie miał męskie pary chromosomów, więc de facto będzie facetem. Okaleczonym, ale facetem.

Młodzieżówce PO nie spodobał się komentarz swego członka, więc wzorem socjalistycznych młodzieżówek PRL zapała oburzeniem i zapowiedziała ukaranie go . Wywlekła też sprawę na światło publiczne. To też wg. komunistycznych wzorców – chodziło nie tylko o to, by ukarać nieprawomyślnych, ale tez upokorzyć ich publicznie i dać przykład innym, by nie pozwalali sobie na żadne odstępstwo.

Ci młodzi niby demokraci Napisali więc oświadczenie, które opublikowali na Twitterze, żeby więcej osób dowiedziało się jak żenującą organizacją jest młodzieżówka PO.

„W związku z karygodną wypowiedzią Kacpra Rybitwy, Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” pragnie jednoznacznie potępić to zachowanie” – piszą oburzeniem pałając. „Jesteśmy organizacją o zróżnicowanych poglądach, wśród naszych członków są przedstawiciele prawicy, centrum, jak i lewicy”.

A jaka tam u nich różnorodność. Wszyscy są tacy sami j, jakby im poglądy wedle jednej matrycy wstrzykiwano.. „…Nie ma w naszych szeregach zgody na rozpowszechnianie i promowanie dyskryminacji w jakiejkolwiek formie, również poprzez przejawy zachowań transfobicznych” – kontynuowali bełkot wedle najlepszych tradycji PRL.

I dalej młodzieżówka PO pisze, iż stanowisko Rybitwy jest „całkowicie sprzeczne ze stanowiskiem Stowarzyszenia”. Młodzieżówka PO uważa więc, że faceci nie potrafia niczego wygrać.

„Młodzi Demokraci nigdy nie byli, i nie są organizacja transfobiczną, i nie będzie przyzwolenia na głoszenie takich poglądów pod sztandarem naszej organizacji. Zapowiedzieli, że Rybitwą zajmie się „właściwy organ dyscyplinarny”.

To oczywiście jest żenujące i śmieszne, ale też straszne. Ci ludzie o zamordystycznych zapędach, bezmyślnie małpujący nawet najgłupsze zachodnie wzorce już niedługo będą chcieli zostać posłami, ministrami etc. I jeśli im pozwolimy, to nas dopiero urządzą.