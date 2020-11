HIT! Sławomir Mentzen MASAKRUJE posła PiS. „Tak niestety wygląda prawda” [WIDEO]

Sławomir Mentzen na antenie telewizji rządowej, TVP Info, zmasakrował posła Prawa i Sprawiedliwości. I nie jest to w tym przypadku nadużycie, czy clickbaitowy tytuł. Polityk Konfederacji nie brał jeńców.

Dr Sławomir Mentzen w programie TVP merytorycznie zdemolował polityka PiS i całą szkodliwą politykę rządu ws. mniemanej pandemii koronawirusa.

Rząd wierzy we własną propagandę

– Prawdziwą tragedią jest, gdy rząd wierzy we własną propagandę. Ja nie wiem skąd pan poseł Lipiec wziął informację, że Polska jest jakimś modelowym krajem dla innych państw , czy że inni stawiają za wzór to, jak radzimy sobie z koronawirusem. To jest jakaś bzdura! – mówił dr Mentzen.

– Powoływanie się na tę liczbę pozytywnych testów jest po prostu śmieszne, bo ona zależy tylko i wyłącznie od liczby przeprowadzonych testów i pokazywanie codziennie w mediach tej informacji to jest jakaś kompletna niedorzeczność – dodawał.

– Nie rozumiem, jak można mówić, że my się oddalamy w tym momencie od jakiegoś lockdownu, kiedy lockdown cały czas trwa: galerie handlowe są zamknięte, siłownie są zamknięte, restauracje są zamknięte, hotele są zamknięte, firmy eventowe są zamknięte. Te firmy nie działają od kilku tygodni – punktował polityk Konfederacji.

Poziom służby zdrowia

– Polska służba zdrowia, niestety, w tym momencie jej symbolem jest ten kij z Tarnobrzega, którym trzeba uderzyć w parapet, żeby dostać skierowanie do lekarza specjalisty – kreślił ponury obraz usług medycznych w naszym kraju Mentzen.

– To jest polski system ochrony zdrowia w roku 2020 i my wzorem to możemy być może dla Afryki Subsaharyjskiej, ale nie dla krajów cywilizowanych w tym momencie i to pański rząd do tego doprowadził – mówił do posła PiS.

Rząd nad niczym nie panuje

– Dane zbieramy na podstawie jakieś informacje od 19-latka z Twittera, który zresztą też jako pierwszy wykrył, że o kilkanaście tysięcy nie zgadza się liczba zachorowań chociażby na Mazowszu. Na takich danych państwo operujecie – punktował.

Dalej polityk odniósł się do kwestii ekspertów, których danych rząd przez długi czas nie chciał ujawnić. – Mamy tzw. ekspertów w telewizjach. Prof. Simon, który twierdzi, że strajki kobiet są zupełnie bezpieczne, a Marsz Niepodległości jest niesamowicie niebezpieczny – mówił.

– Absolutnie nad niczym nie panujecie. Nie macie żadnych sensownych danych ani żadnego sensownego planu i tak niestety wygląda prawda – podsumował Mentzen.