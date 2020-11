Imigrantów będzie coraz więcej! Kolejny statek dla niemieckich przemytników ludzi

Sea Eye to niemieckie stowarzyszenie zajmujące się „ratowaniem imigrantów w niebezpieczeństwie na Morzu Śródziemnym”. Czarteruje już kilka statków jak Sea Eye, Sea Fox, czy Alan Kurdi. Teraz organizacja zakupiła nową i większą jednostkę, która dowiezie więcej imigrantów …

O statkach tej organizacji bywa głośno. „Rozładowywanie” statku Alan Kurdi wywołało międzynarodowe negocjacje. Nie chciały go Włochy, nie chciała Malta. Ostatecznie 64 „uratowanych” imigrantów w pobliżu libijskiego wybrzeża, podzieliły między siebie Niemcy, Portugalia, Luksemburg i Francja.

„Ratowanie” można opatrzeć cudzysłowem, bowiem istnieje dziwna korelacja z wypływaniem z afrykańskich wybrzeży barek przepełnionych migrantami i pojawiania się tam „humanitarnych” statków. Włoski kapitan okrętu, który wyłowił takich uciekinierów i bezpiecznie wysadził w Libii, trafił przed sąd. Jeśli już wyłowią, to muszą takich pasażerów podwozić do Europy.

Sea-Eye latem tego roku dostarczyła partie imigrantów do Neapolu, a później na Maltę. Teraz kupili nową jednostkę – Sea-Eye 4. To przybrzeżny statek zaopatrzeniowy, zwodowany w 1972 r. Organizacja zachwala, że „konstrukcja SEA-EYE 4 bardzo dobrze nadaje się do akcji ratowniczych na morzu” i „oferuje dużo miejsca na udzielenie pierwszej pomocy ratowanym”. Na pokładzie ma być ambulatorium.

Statek ma też dwa dwa dźwigi, które opuszczają na morze dwie łodzie motorowe. „SEA-EYE 4” ma pojawić się na Morzu Śródziemnym na początku 2021 r.

Źródło: Sea-Eye/ FL24