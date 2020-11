Nadchodzi ochłodzenie! Porywisty wiatr, a lada dzień opady śniegu [PROGNOZA POGODY]

Do Polski nadchodzi arktyczne powietrze, co oznacza pierwsze poważne ochłodzenie tej jesieni. Synoptycy zapowiadają, że w najbliższy weekend sypnie śniegiem.

Zanim to się jednak stanie, przez Polskę przetoczą się silne podmuchy wiatru. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla południowych powiatów woj. podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. Wiać będzie w nocy aż do czwartkowego popołudnia.

Według tej prognozy przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 50 km/h, a w porywach do nawet 80 km/h; z kierunków południowych.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Spadnie śnieg

Od piątku nad Polskę nadciągać będzie z północnego zachodu zimne powietrze arktyczne. Przybędzie chmur i pojawią się pierwsze opady deszczu ze śniegiem, a potem śniegu.

Temperatura w centralnej i południowej części kraju od piątku będzie wynosić zaledwie 3-4 st. Celsjusza. Nieco cieplej będzie na Wybrzeżu – 5-7 st. C.

W sobotę i niedzielę spodziewane są opady śniegu. Pojawią się na południu Dolnego Śląska, Opolszczyźnie i miejscami w Małopolsce. W górach – Tatrach i Sudetach – przewiduje się nawet intensywne opady śniegu, które dadzą przyrost pokrywy śnieżnej o 30 cm.

Nocami synoptycy przewidują przymrozki. Już w nocy z czwartku na piątek spodziewana temperatura osiągnie do -3 st. C. Dotyczy to Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski oraz Pomorza, ale z wyłączeniem obszarów nadmorskich. W regionach górskich 2-3 st. chłodniej.