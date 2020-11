Nigdzie nie jest tak źle jak w Polsce. Mamy zdecydowanie najwyższy wskaźnik inflacji w Europie

Dane Eurostatu porażają! Nigdzie indziej w Europie ceny nie rosną tak szybko jak w Polsce. Wartości produktów szybują 13-krotnie szybciej niż średnio w innych krajach Unii Europejskiej, a w prawie połowie państw Wspólnoty jest taniej niż przed rokiem.

Z wyliczeń europejskiego urzędu statystycznego wynika, że po raz kolejny jesteśmy liderem inflacji. Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w Polsce rosną najszybciej w UE. Najgorsze jest to, że w październiku jeszcze bardziej zdystansowaliśmy się od reszty stawki.

Średni wzrost cen wyniósł w naszym kraju 3,8 proc, Węgry będące zaraz za nami odnotowały inflację na poziomie 3 proc., a kolejne Czechy 2,9 proc. W dwóch tych państwach wzrost wyhamował, bo miesiąc wcześniej wynosił kolejno 3,4 oraz 3,3 proc. W Polsce drożyzna postępuje tak samo jak wcześniej.

Resztę stawki od pierwszej trójki dzieli jeszcze większy dystans. Następne Rumunia, Słowacja i Holandia nie przekroczyły nawet 2 proc.

W Polsce ceny rosną prawie 13 razy szybciej niż średnio w innych krajach UE. Średnia inflacja we Wspólnocie jest na poziomie 0,3 proc.

Są kraje, gdzie w porównaniu do zeszłego roku ceny nie rosną prawie wcale, to m.in. Chorwacja, Francja czy Finlandia. Ale to nic. W niektórych krajach ceny produktów spadają.

„W Grecji ceny są niższe średnio o 2 proc. Na Cyprze, w Estonii i Irlandii spadki przekraczają 1 proc. Oprócz tego jeszcze osiem innych krajów ma inflację na minusie. W tym nasi zachodni sąsiedzi z Niemiec” – czytamy na money.pl.