Złodzieje diamentów z królewskiego skarbca w Dreźnie złapani. Mają należeć do tureckiego klanu Remmo

Prawie rok po spektakularnej kradzieży dzieł sztuki z galerii Zielone Sklepienie w Dreźnie policja aresztowała we wtorek rano w Berlinie trzech podejrzanych.

Zatrzymani zostali oskarżeni o kradzieże i podpalenie – poinformował prokurator w Dreźnie. Aresztowani są „obywatelami Niemiec” i mają dziś stanąć przed sędzią śledczym.

Według policji i prokuratury ponad 1600 funkcjonariuszy policji wzięło udział w tej operacji. Przeszukano 18 nieruchomości, w tym mieszkania, garaże i samochody, głównie w berlińskiej dzielnicy Neukoelln.

Skupiono się na „poszukiwaniu skradzionych skarbów sztuki i uzyskaniu możliwych dowodów, takich jak nośniki danych, odzież i narzędzia” – poinformowała saska policja na Twitterze.

Według informacji dziennika „Bild” wszystkie badane obiekty są związane z berlińskim klanem Remmo. Szacuje się, że berliński gang Remmo liczy co najmniej 500 osób. Wywodzący się z Turcji Klan ma na swoim koncie wymuszenia, rozbój, handel narkotykami, kradzieże, nielegalne posiadanie broni i morderstwa.

We wtorek w działania na terenie Berlina oprócz służb z Saksonii zaangażowane były również siły specjalne rządu federalnego oraz landów Badenii-Wirtembergii, Berlina, Brandenburgii, Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Saksonii-Anhalt i Turyngii.

Włamanie do skarbca w Dreźnie było jednym z najbardziej spektakularnych w historii Niemiec. Pod koniec listopada 2019 roku złodzieje weszli przez okno do Zielonego Sklepienia, słynnego skarbca w królewskim pałacu stolicy Saksonii.

W ciągu kilku minut ukradli bezcenne skarby sztuki, w tym biżuterię ze złota i diamentów. Następnie uciekli samochodem, który później podpalili.

Galeria Zielone Sklepienie powstała w 1721 roku jako skarbiec elektorów saksońskich. Jej założycielem był August II Mocny. Uważana jest za jedną z najbogatszych kolekcji klejnotów w Europie.

Wśród skradzionych przedmiotów jest też wysadzany diamentami Order Orła Białego z okresu związku z Rzeczpospolitą dynastii Wettynów.

