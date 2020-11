Francja walczy z islamizmem. Donosy, likwidacja domowej szkoły, walka z poligamią i „świadectwami dziewictwa”

Francuski MSW Gerald Darmanin podzielił się na łamach „Le Figaro” działaniami swojego resortu wobec zagrożeń terrorystycznych. Artykuł ukazał się miesiąc po zamordowaniu nauczyciela Samulea Patyego, któremu młody Czeczen odciął głowę w Conflans-Sainte-Honorine.

Minister Darmanin odniósł się do tego wydarzenia i przywołał działania policji i tajnych służb w walce z terroryzmem. Platforma Pharos, która służy do składania donosów na „objawy radykalizmu” otrzymała od „sygnalistów” 38 154 zgłoszeń. Około 11 000 dotyczyło możliwej aktywności potencjalnych dżihadystów.

Minister spraw wewnętrznych dodał, że „wśród nich, w ciągu ostatniego miesiąca było 1856 donosów bezpośrednio związanych z zabójstwem Samuela Patyego”. W sumie władze wszczęły około 270 śledztw w sprawach apologii terroryzmu. Zatrzymano 210 zidentyfikowanych chwalców zabójstwa nauczyciela.

Policja przeprowadziła też 250 rewizji. Darmanin zapewniał, że rząd jest „bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowany do walki z tymi, którzy chcieliby uderzyć Francję”. Dodał, że w ostatnich 2 latach zamknięto około „380 podejrzanych o radykalizację miejsc”, wydalono 475 cudzoziemców o nieuregulowanym statusie i zarejestrowanych w kartotece radykalnych islamistów. Z czego już za kadencji Darmanina wyrzucono z Francji około pięćdziesięciu z nich.

9 grudnia na posiedzenie Rady Ministrów trafi tekst ustawy skierowanej przeciw tzw. „separatyzmowi islamistycznemu”. Jego treść także pojawiła się na łamach „Le Figaro”.

Ma się pojawić m.in. penalizacja „przestępstwa polegającego na narażaniu życia innych osób poprzez rozpowszechnianie informacji dotyczących ich życia prywatnego lub zawodowego.” Chodzi o dane umożliwiające identyfikację lub lokalizację np. funkcjonariuszy policji. Ten punkt budzi jednak kontrowersje, bo oznacza cenzurowanie Internetu i odejście od ustawy o wolności prasy z 1881 r.

Kolejny pomysł to większy nadzór nad stowarzyszeniami. Otrzymanie dotacji z budżetu będzie powiązane ze zobowiązaniem stowarzyszenia do „poszanowania zasad i wartości Republiki”. W przypadku naruszenia, stowarzyszenie będzie musiało zwrócić otrzymane kwoty.

Art. 8 nowej ustawy przewiduje, że wystarczy tu naruszenie prawa przez „jednego lub więcej członków” stowarzyszenia. MSW będzie miał również możliwość zawieszenia prewencyjnego w nagłych przypadkach działalności stowarzyszenia na okres trzech miesięcy.

Ustawa ograniczy też popularne we Francji kształcenie domowe dzieci. Artykuł 18 stanowi, że rezygnacja ze szkoły publicznej dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat dotyczy tylko przypadków wyjątkowych. Władze będą miały również możliwość (art. 21), zamykania „tak szybko, jak to możliwe (…) nielegalnie otwartych placówek” lub placówek prywatnych, gdzie stwierdzi się „nadużycia” lub „poważne naruszenia”.

Kolejne narzędzia walki z separatyzmem islamistycznym to zakaz wydawania tzw. „świadectw dziewictwa” przez lekarzy (art. 17). Praktyka stosowana wśród niektórych muzułmanów. Artykuł 14 ustawy mówi też o walce z poligamią i wszystkimi jej przypadkami. Poligamia imigrantów może skutkować cofnięciem prawa pobytu we Francji.

Stowarzyszenia prowadzące działalność religijną będą zobowiązane przedstawiać sprawozdania finansowe, a a audytu mają dokonywać zatwierdzeni przez państwo księgowi. Stowarzyszenia mają też deklarować wszelkie fundusze otrzymywane z zagranicy. Swoją drogą, za podobny przepis krytykowano niedawno za łamanie „praworządności” na Węgrzech. Z tym, że tam chodziło o Sorosa, a tu o fundusze z krajów muzułmańskich…

Ustawa ma też wykluczyć uprawianie „polityki” w meczetach. Przewiduje zakaz „pojawiania się w miejscach kultu” osób skazanych za przestępstwa związane z terroryzmem, czy „podżeganie do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy”. Osobie „skazanej za akt terroryzmu” zakazuje się prowadzenia lub administrowania stowarzyszeniem na okres dziesięciu lat. Warto zdać sobie sprawę, że takie przepisy będą dotyczyły wszystkich wyznań, a nie tylko islamu.