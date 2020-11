Gates i Fauci wieszczą nową normalność po pandemii

Bill Gates, wraz z amerykańską aktorką Rashidą Jones, rozpoczął serię podcastów, w ramach których będzie toczył dyskusje na najistotniejsze z globalnej perspektywy tematy. Pierwszym z gości był Antoni Fauci, z którym Gates snuł wizję na temat świata po domniemanej pandemii.

W pierwszym odcinku założyciel Microsoftu snuł wizje na temat świata po COVID-19. Miliarder niejednokrotnie już pokazał, że potrafi przedstawiać „hipotetyczne” sytuacje związane ze zmianami na świecie i codziennym życiem miliardów ludzi.

Jednym z takich przykładów było wystąpienie Gatesa podczas zorganizowanej przez „New York Times” konferencji. Mówił wówczas, że po mniemanej pandemii, w jego ocenie, zniknie ponad 50 proc. podróży służbowych, a całkowity czas spędzony w biurze skróci się o przeszło 30 proc. Wszystko dlatego, że wiele firm umożliwi pracownikom przejście na hybrydowy lub całkowicie zdalny tryb pracy.

W swoim podcaście Bill Gates zwrócił także uwagę, że nowa sytuacja zmieni podejście pracodawców i przełożonych do wydawania pozwoleń na jeden czy dwa dni pracy zdalnej. Do tej pory bowiem w wielu miejscach nie patrzono na to przychylnym okiem. Teraz jednak najprawdopodobniej stanie się to już normą i będzie całkowicie akceptowalne.

Podcast Billa Gatesa i Rashidy Jones jest dostępny na Spotify czy Soundcloud. W najbliższej przyszłości zapewne trafi także na platformę YouTube.

Źródło: komputerswiat.pl