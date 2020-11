Grzegorz Braun wyrzucony z obrad. Kaczyński bez żadnego trybu i bez maseczki [WIDEO]

Grzegorz Braun, który nie miał maseczki, został wyrzucony z obrad przez wicemarszałka Włodzimierza Czarzastego z Lewicy, za brak zakrycia ust i nosa. Chwilę później na mównicy sejmowej pojawił się bez żadnego trybu i bez maseczki „naczelnik państwa”, Jarosław Kaczyński.

Grzegorz Braun pojawił się na mównicy bez maseczki. Prowadzący obrady Włodzimierz Czarzasty poprosił posła Konfederacji, żeby ten założył maseczkę i dopiero wtedy włączy jego mikrofon. Poseł Konfederacji się opierał i nie chciał wykonać bezprawnego polecenia, jeszcze rano wicemarszałek Zgorzelski przyznał mu rację.

Braun upierał się, że nie ma podstawy prawnej, wedle której miałby obowiązek założenia maseczki, tym czasem Czarzasty prosił, żeby poseł „przestał żartować” i zastosował się do poleceń. Dopiero po jakimś czasie średnio zorientowanemu Czarzastemu podstawiono pod nos zapis regulaminu sporządzonego przez marszałek Barbarę Witek.

Jego treść zakłada, że „posłowie są zobowiązani do zakrywania nosa i ust”. Mimo to Grzegorz Braun nie chciał zastosować się do polecenia, ustawa która dawałaby możliwość wprowadzania takich nakazów mimo podpisu prezydenta nie została opublikowana. Stał przy mównicy jeszcze jakąś chwilę, aż Czarzasty wykluczył go z obrad.

Tymczasem kilka godzin po usunięciu Grzegorza Brauna z obrad Sejmu na mównicy bez żadnego trybu pojawił się premier Jarosław Kaczyński, który również maseczki. W przypadku „naczelnika państwa” nikt nie interweniował.

– Klasyka: że bez maseczki, pół biedy – cała bieda w tym, że bez żadnego trybu regulaminowego, już po ogłoszeniu przerwy przez marsz. Elżbietę Witek, która posłusznie opadła na fotel, by słuchać pogróżek miotanych przez Prezesa PiS – komentuje wykluczony z obrad Grzegorz Braun.

