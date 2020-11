Paraliż opieki zdrowotnej. Pielęgniarki są na skraju możliwości i zapowiadają masowe odejścia

Pielęgniarki nie mają już sił, by bez wsparcia walczyć z Covid-19, i rozważają masowe zrzekanie się prawa wykonywania zawodu. Dla chorych to może oznaczać śmierć – alarmuje czwartkowa „Rzeczpospolita”.

Gazeta przypomina, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) zapowiedział spory zbiorowe z pracodawcami, które mogą zakończyć się strajkiem.

„Powinniśmy wejść w spór z państwem polskim, ale nie przewiduje tego prawodawstwo. Na razie więc to spór zbiorowy, ale pielęgniarki coraz częściej grożą rezygnacją z prawa wykonywania zawodu. A wtedy nikt żadną ustawą nie będzie mógł nas zmusić do pracy” – ostrzega przewodnicząca związku Krystyna Ptok.

Przeciążenie pracą to niejedyny powód wejścia w spory zbiorowe. Pielęgniarki zaprotestowały przeciw włączeniu tzw. zembalowego, czyli dodatku 4 x 400 zł, wynegocjowanego w trakcie strajków w 2015 r., do ogólnej puli pieniędzy przyznawanych szpitalom (dotychczas były to pieniądze „znaczone”).

Domagają się także niezwłocznej publikacji ustawy covidowej, która zakłada dodatki w wysokości 100 proc. podstawy wynagrodzenia dla personelu medycznego pracującego przy Covid-19. Tymczasem projekt Senatu przyznający dodatek wszystkim walczącym na froncie z koronawirusem, ma zostać ograniczony do osób oddelegowanych przez wojewodów.

Już kilka dni temu pielęgniarki zapowiadały możliwość strajku generalnego. Sytuacja jest krytyczna – zaznaczała. Bardzo źle wyglądają też realia pracy ratowników medycznych. Nie jest wykluczone, że i oni zaczną się buntować.

Gazeta zauważa, że minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział już, że pieniądze z tzw. zembalowego będą – jako środki znaczone – wypłacane co najmniej do lipca 2021 r. Minister wydał też polecenie NFZ, by wypłacić pracownikom medycznym dodatki covidowe należne od 1 listopada, mimo że ustawy nie opublikowano.

Źródła: rp.pl, PAP, NCzas.com