Postęp w natarciu. Zmiennopłciowiec i eutanazista będą walczyć z pandemią koronawirusa

Jeśli okaże się, że Joe Biden wygrał wybory i zostanie prezydentem w skład swego zespołu do walki z pandemia powoła eutanazistę i prawdopodobnie także zmiennpłciowca, który miałby stać na czele Departamentu Zdrowia. To pokazuje jakie ideologie towarzyszyć będę Demokratom przez najbliższe lata.

Według nieoficjalnych informacji Joe Biden, jesli zostanie prezydentem, ma postawić zmiennopłciowca Rachel Levine na czele Departamentu Zdrowia.

Levine, który z mężczyzny przerabia się na kobietę, jest teraz sekretarz/em zdrowia w stanie Pensylwania.

Powołanie go/jej na stanowisko szefa resortu zdrowia sugeruje organizacja lobbingowa The LGBQT Victory Fund (Fundusz Zwycięstwa LGBTQ). Zajmuje się ona m.in. promowaniem homoseksualistów, lesbijek i zmiennopłciowych na stanowiska polityczne i organizuje im kampanie wyborcze.

Ruben Gonzalez z organizacji twierdzi, że jest po rozmowach z zespołem Bidena i „wszytsko jest na najlepszej drodze”. Organizacja LGBTWC forsuje też lesbijkę Maurę Healey, na stanowisko prokurator generalnej.

Wiadomo już, że do zespołu, który ma zajmować się walką z pandemią w administracji Bidena powołany został eutanazista Ezekiel Emanuel, który uważa, że ludzie nie powinni żyć więcej niż 75 lat. Biden ma 78.

„Oto prosta prawda, której wielu z nas wydaje się nie przyjmować: zbyt długie życie to także cierpienie. Powoduje, że wielu z nas jest niepełnosprawnymi, słabnie i podupada na zdrowiu. Okrada nas z naszej kreatywności i zdolności do pracy dla społeczeństwa i świata. Długie życie zmienia też to, jak ludzie nas doświadczają, odnoszą się do nas i co najważniejsze, jak nas pamiętają. Nie będziemy już pamiętani jako żywiołowi i zaangażowani, ale jako słabi, nieskuteczni, a nawet żałośni” – pisał Emanuel w „The Atlantic”

Emanuel z ekipy Bidena podchodzi do życia transakcyjnie. Twierdzi, że życie kogoś kto więcej otrzymuje, niż wnosi, a tak jest w przypadku osób starszych, nie pracujących już i wymagających opieki, jest mniej warte niż innych osób.

Poglądy eutanazisty Ezekiela Emanuela mogą mieć praktyczne i dramatyczne konsekwencje dla Amerykanów. Nie chodzi tylko o promowanie eutanazji, ale o praktyczne wprowadzenie jej w czasie pandemii.

Emanuel we wrześniu pisał, o „szczepionkowym nacjonalizmie”. Według niego nawet jeśli szczepionka zostanie wynaleziona w Stanach Zjednoczonych, to Amerykanie nie powinni mieć pierwszeństwa w dostępie do niej.

W zamieszczonym w magazynie „Science” artykule „Uczciwy model” pisał, że, kraje w których wyszczepienia powodują spadek wskaźnika zakażalności poniżej 1, (1 osoba zaraża średnio mniej niż 1 osobę) to szczepionki powinny być przekazywane do innych krajów.

Uważa też, że szczepionek nie powinno przekazywać się do tych krajów, gdzie jest większe ryzyko zgonów z powodu koronawirusa, czyli gdzie jest więcej, niż gdzie indziej, osób powyżej 65 roku życia i osób z chorobami współistniejącymi.

Twierdzi, że wysyłanie szczepionki do takich krajów uprzywilejowałoby państwa bogate.