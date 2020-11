Sąd nad Brzęczkiem. Twitter komentuje mecz Polska – Holandia 1:2

Lepiej niż z Włochami, lepiej, niż przewidywało wielu krytyków, ale zbyt słabo, by pokonać Holandię – oto obraz ostatniego w 2020 roku spotkania biało-czerwonych. Jak na Twitterze komentowano mecz?

Wiele osób zastanawiało się, czy Jerzy Brzęczek powinien nadal prowadzić reprezentację Polski. Kadra dość pewnie awansowała do mistrzostw Europy, ale w Lidze Narodów, gdzie przyszło zmierzyć się z najlepszymi drużynami Starego Kontynentu, zazwyczaj odstawała od rywala.

Dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski wprost zaapelował do prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, by zmienił trenera, bo to ostatni moment, by nowy selekcjoner mógł wdrożyć swoje pomysły przed EURO 2020, które odbędzie się w 2021 roku. Nie wszyscy jednak podzielają to zdanie. Wiele wskazuje na to, że Brzęczek pozostanie na stanowisku. Czytaj dalej i zobacz twitty »