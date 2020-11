Białoruscy azylanci szukają schronienia w Polsce. Do urzędu wpływa coraz więcej wniosków

Od sierpnia wpłynęło Urzędu ds. Cudzoziemców 8,5 razy więcej wniosków o przyznanie Białorusinom statutu uchodźców w Polscy, niż w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy roku.

Z informacji jaki uzyskał portal Tut.by, od 1. sierpnia do 16. listopada o status uchodźcy w Polsce ubiegało się 252 obywateli Białorusi. Od początku roku wpłynęły w sumie 282 podania, a to oznacza, że w ciągu ostatnich niecałych czterech miesięcy ta liczba zwiększyła się prawie 8,5 razy w porównaniu do okresy styczeń – lipiec.

Z kolei z danych polskiej straży granicznej wynika, że obywatele Białorusi w okresie 9. sierpnia – 8. listopada przekraczali granicę z Polską 194,5 tysięcy razy.

Tut.by podaje, że z danych ministerstwa spraw wewnętrznych Litwy na 21. października wynika, że 507 Białorusinów otrzymało wizy humanitarne, które zaczęły być wydawane pod koniec sierpnia. Ze względu na sytuację epidemiczną Białorusini posiadający inny rodzaj wizy nie mogą wjeżdżać na teren Litwy. 34 osoby złożyły wniosek o azyl polityczny.

Z danych departamentu da. obywatelstwa i migracji przekazanych przez jego szefa Aleksieja Bieguna wynika, że od początku jesieni do Polski wyjechał ok. 10 tys. obywateli Białorusi, na Ukrainę 3 tys., a na Litwę i Łotwę ok. 500.

Od 9. sierpnia na Białorusi trwają protesty, po wyborach prezydenckich, które oficjalnie wygrał Aleksander Łukaszenko. Nie jest on jednak uznawany przez opozycję, zdaniem której zwyciężyła Swietłana Tichanowska.