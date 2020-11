Bronisław Komorowski transportowany karetką do Warszawy. Były prezydent ma koronawirusa

Zakażony koronawirusem były prezydent Bronisław Komorowski jest transportowany do jednego z warszawskich szpitali – informuje „Fakt”.

O tym, że Komorowski jest zakażony koronawirusem poinformowano 12 listopada. Były prezydent ma typowe objawy – kaszel i podwyższoną temperaturę.

Czuje się raczej dobrze i początkowo leczył się w domu. Później trafił jednak do szpitala zakaźnego w Sejnach, a teraz jest transportowany karetką do Warszawy.

– Trafi do szpitala w Warszawie. Jego stan jest stabilny, do tej pory był hospitalizowany w Sejnach, obecnie jest karetką przewożony do stolicy – poinformowała PAP szefowa biura b. prezydenta Anna Kulikowska.

Dyrektor biura byłego prezydenta zapewniła, że stan jego zdrowia jest stabilny. – Pan prezydent był wcześniej w szpitalu w Sejnach i tam lekarze w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia podjęli decyzję, że lepsze specjalistyczne szpitale dla tego typu pacjentów z koronawirusem są w Warszawie. Stan jest stabilny, nic się nie pogorszyło, pan prezydent jest po prostu przewożony do lepszego szpitala – powiedziała Kulikowska.

Opiekę nad byłym prezydentem ma sprawować prof. Andrzej Horban, będący głównym doradcą premiera Morawieckiego ds. epidemii.

