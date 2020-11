Merkel szykuje dłuższy lockdown. Może potrwać do 2021 roku

Kanclerz Angela Merkel rozważa przedłużenie lockdownu aż do 2021 roku. To reakcja na rekord infekcji w Niemczech.

Wprowadzony 2 listopada lockdown miał obowiązywać do końca listopada. Jednak wiele wskazuje na to, że Angela Merkel wydłuży go aż do stycznia 2021 roku.

To efekt nowej fali zakażeń. Liczba infekcji pozostaje na wysokim poziomie, dlatego szefowa rządu chce długoterminowych restrykcji.

O sprawie poinformował tabloid „Bild”, powołując się na uczestników posiedzenia klubu poselskiego chadeków w Bundestagu. Decyzja ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu.

Niemniej, „Bild” twierdzi, że Merkel chce na święta Bożego Narodzenia „dać ludziom pewne swobody”. Jednak najgorszy ma być przełom roku.

Wówczas rząd berliński i rządy landowe zdecydują co robić dalej, w związku z feriami zimowymi. To właśnie ferii i wyjazdów na narty rząd boi się najbardziej jako okoliczności sprzyjających zakażeniom.

Merkel na spotkaniu miała stwierdzić, że nie wolno ponownie niweczyć wszystkiego w Sylwestra, dopuszczając np. wyjazdy do Austrii, gdzie sezon narciarski ma przebiegać w miarę normalnie. Dlatego szybkie zakończenie lockdownu jest mało prawdopodobne.

Jeszcze gorszy scenariusz wieszczy minister gospodarki Niemiec Peter Altmaier. Altmaier ostrzegł przed przedwczesnym luzowaniem restrykcji.

– Bilans pośredni pokazuje, że liczba infekcji jest wciąż zbyt wysoka. Nawet dużo wyższa niż dwa tygodnie temu – powiedział minister dziennikowi „Bild am Sonntag”.

Źródło: Deutsche Welle