Policjantki będą miały mundurowe hidżaby. Jeszcze nie w Polsce, ale… [FOTO/VIDEO]

Projekt wprowadzenia hidżabów planowano od 2 lat. Ostatecznie zrealizowano go 11 listopada 2020 roku. Projekt nowego munduru z islamskim dodatkiem trafił na pierwsze strony gazet. Na modelkę wybrano Zeenę Ali, która była zaangażowana podczas akcji po zamachach na meczety w Christchurch. Teraz ukończyła szkołę oficerską policji.

„Zdałam sobie (wtedy) sprawę, że w policji potrzeba więcej muzułmanek, aby wesprzeć mieszkańców” – powiedziała 30-letnia policjantka „New Zeland Herald”. Jest przekonana, że w ten sposób praca w policji przyciągnie więcej muzułmanek.

Ali urodziła się na Fidżi i jako dziecko przeniosła się z rodziną do Nowej Zelandii. W czasie projektowania tego stroju była konsultantką. Miejscowa policja przestrzega zasad politycznej poprawności. Rocznik szkoły policyjnej pani Ali stanowiło 51,3 kobiet. 48,7 procent absolwentów było osobami z innych grup etnicznych niż europejskie.

Policja nowozelandzka nie jest tu jednak liderem. Pierwszy hidżab nosiła już w 2004 roku australijska policjantka. W Londynie takiego pozwolenia udzielono funkcjonariuszce w roku 2006.

New Zealand police added a hijab to its uniform.

Zeena Ali is the first officer to wear it, and helped design it. She says she began training as a constable in the wake of the Christchurch mosque attacks. pic.twitter.com/gV8J1juMfY

— AJ+ (@ajplus) November 18, 2020