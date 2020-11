W oparach absurdu! Postępowanie dyscyplinarne wobec oficera, bo kompletował do kompanii honorowej żołnierzy z… niebieskimi oczami

Niebieskie oczy stały się przyczyną wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego wobec oficera francuskiej armii. Takie kryterium okazało się sprzeczne „sprzeczne z wartościami różnorodności” armii”.

Chodzi o oficera ze szkoły w Saumur (Maine-et-Loire), który prawdopodobnie zostanie przykładnie ukarany. O sprawie doniósł „Le Journal du Dimanche”.

Błąd oficera polegał na tym, że chciał, by kompania reprezentacyjna rocznika kończącego kurs dowódców kompanii w tej szkole wojskowej wyglądała jak najlepiej. W wysłanym mailu zalecił dyrekcji, by dobrać do niej żołnierzu według czterech kryteriów.

Proponował tu: wyniki w nauce, wzrost pomiędzy 1,75 a 1,85 m., krótkie włosy i… niebieskie oczy. Te kryteria wojskowej estetyki podpadły ministerstwu. Co ciekawe, nikt się nie czepia dyskryminacji niskich i bardzo wysokich, ale właśnie koloru oczu.

Ministerstwo Sił Zbrojnych potwierdziło, że oficer został natychmiast objęty dochodzeniem dyscyplinarnym w celu ukarania. Minister Florence Parly uznała, że to „niedopuszczalne przesłanie jest sprzeczne z wartościami różnorodności i otwartości, na które armia pozostaje otwarta”.

Dodała, że „takie działania są bardzo szkodliwe dla tej instytucji”. Rzecznik armii pułkownik Eric de Lapresle stwierdził, że ​​„armia nie zaakceptuje żadnej formy dyskryminacji, a wszystko, co się z nią wiąże, podlega karze bez żadnej tolerancji”. Tylko co z tymi niskimi, wysokimi, owłosionymi i tymi, którym np. warunki umysłowe nie pozwoliły być prymusami?