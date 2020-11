Od grudnia prawo jazdy nie będzie potrzebne. W życie wejdą nowe przepisy

Od 5 grudnia czeka nas wiele zmian w związku z wejściem w życie tzw. pakietu deregulacyjnego dla kierowców. Dzięki jednej ze zmian będziemy mogli wsiadać do pojazdu bez prawa jazdy.

Dokumentu nie będziemy musieli mieć przy sobie fizycznie, bo dzięki nowym zasadom będzie można go dodać do aplikacji mObywatel, a służby kontrolne będą mogły go pobrać do weryfikacji z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Co więcej w aplikacji będzie można wgrać też kartę pojazdu, dowód rejestracyjny czy polisę OC.

– Z tego rozwiązania mogą korzystać właściciele i współwłaściciele pojazdów. A więc wszyscy ci, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEPiK) jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów itd. – wyjaśnia Marek Zagórski, na portalu zdrogi.pl.

Z danych Ministerstwa Cyfryzacji podanych w połowie roku wynika, że z aplikacji mObywatel korzystało 1 310 924 osób, a na profilu zaufanym powstało 7 460 407 kont. Resort zapowiada rozszerzenie możliwości aplikacji. W planach jest wprowadzenie weryfikacji „zdobytych” punktów karnych, wprowadzenie Karty Dużej Rodziny, legitymacji ZUS czy karty miejskiej, a także zastąpienie nią tradycyjnych biletów kolejowych.