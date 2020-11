Świat z marzeń Sylwii Spurek już istnieje. Legalna aborcja do końca ciąży i ochrona zwierzęcych embrionów

Kanada wprowadza nowe przepisy, mające chronić „materiał reprodukcyjny” zwierząt, w tym ich embriony. Inaczej jednak ustawodawcy podchodzą do kwestii ochrony życia ludzkiego. Aborcja jest dostępna niemal bez ograniczeń aż do 9. miesiąca ciąży.

Nowe przepisy kanadyjskiego Kodeksu Karnego BILL S-218 stanowią, że każdy kto „posiada lub stara się uzyskać materiał reprodukcyjny waleni, małp człekokształtnych, słoni lub określonych zwierząt, w tym ich nasienie, jaja lub embrion”.

Kanada uchwaliła szereg przepisów dotyczących ochrony zwierząt – a konkretnie ssaków z rodziny waleni, małp człekokształtnych czy słoni. Oprócz zakazu przetrzymywania w zamknięciu lub likwidacji handlu zagranicznego określonymi gatunkami, pojawił się także zakaz ich hodowli. Karalne jest m.in. dążenie do rozmnażania lub sztucznego zapładniania zwierząt. Nielegalne jest również posiadanie lub chęć uzyskania ich materiału reprodukcyjnego, w tym zwierzęcych płodów.

Ponadto trzymanie określonych gatunków „w niewoli” jest dopuszczone jedynie w wyjątkowych sytuacjach – m.in. jeśli prowadzi to do poprawy ich stanu zdrowia. Dopuszczalne są także eksperymenty na zwierzętach, ale wyłącznie pod warunkiem, że nie są inwazyjne.

Nie ma natomiast przepisów w podobnym zakresie chroniących ludzkie życie od poczęcia. Od 1998 roku aborcja w Kanadzie jest dozwolono w niemal nieograniczonym zakresie – do 9. miesiąca ciąży włącznie. Legalne jest także – z różnymi ograniczeniami w poszczególnych prowincjach – zapłodnienie pozaustrojowe in vitro oraz surogacja – pod warunkiem, że jest dobrowolna i nie stoi za nią chęć uzyskania korzyści majątkowych.

Szczepionka na koronawirusa

Co więcej, kanadyjski przemysł farmaceutyczny pozyskuje materiał genetyczny z ciał abortowanych dzieci. Trafia on do naukowców ze szpitali i klinik aborcyjnych. Czasem transakcja ta jest obsługiwana także przez organizacje non-profit lub firmy zaopatrujące laboratoria. Przekazanie martwego dziecka nienarodzonego do celów medycznych jest możliwe jedynie za zgodą matki, którą informuje się o takiej możliwości dopiero po zabiegu. W znaczącej większości taki materiał pochodzi od dzieci uśmierconych w wyniku aborcji, nie zaś zmarłych w konsekwencji naturalnego poronienia.

Co więcej, kanadyjskie koncerny farmaceutyczne biorą udział w wyścigu na opracowanie szczepionki na koronawirusa. Narodowa Rada Badawcza Kanady (NRC) połączyła w tym celu siły z chińskim koncernem CanSino Biologics. W toku prac wykorzystuje się linię komórkową HEK293 pozyskaną od abortowanego dziecka w latach 70. w Holandii. Współpraca z Chińczykami rozpoczęła się od udzielenia im przez Kanadyjczyków licencji na te komórki w 2013 roku.

24 września 2020 roku Narodowa Rada Badawcza Kanady oficjalnie wyraziła uznanie dla „wpływu naukowego linii komórkowej HEK 293, stworzonej pierwotnie przez dr Franka Grahama prawie 50 lat temu, oraz jej znaczenie w produkcji cząsteczek biologicznych, w tym obecnego produktu będącego kandydatem na szczepionkę przeciw COVID-19”.

Źródła: parl.ca/canada.ca/thepharmletter.com/ccrl.ca