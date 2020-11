W odmętach lewackiego szaleństwa. BBC blokuje jedną z najpopularniejszych piosenek bożonarodzeniowych [VIDEO]

BBC Radio 1 całkowicie zdejmuje z anteny piosenkę „Fairytale of New York” zespołu The Pogues, gdyż uznało ją za obraźliwą dla homoseksualistów i seksistowską. Utwór od ponad 30 lat był „klasykiem” granym na Święta Bożego Narodzenia.

BBC Radio 1 w te święta nie będzie już puszczać oryginalnej wersji „Fairytale of New York” grupy The Pogues i Kirsty MacColl , ponieważ słuchacze mogą być urażeni niektórymi słowami. Stacja stwierdziła, że ​​młodzi słuchacze są szczególnie wrażliwi na obraźliwe określenia „dotyczące płci i seksualności”.

Niektóre inne stacje BBC będą puszczać wersję piosenki, w których nie ma „obraźliwych słów”.

– Wiemy, że ta piosenka jest uznawana za bożonarodzeniowy klasyk i będziemy ją nadal odtwarzać w tym roku, ale nasze stacje radiowe wybiorą wersję piosenki najbardziej odpowiednią dla ich odbiorców – powiedział rzecznik BBC.

Jesteś kiepskim pedałem

Piosenka opowiada o świętach spędzanych przez parę degeneratów: on jest alkoholikiem, ona narkomanką. Wspominają jak się poznali i zaczynają się kłócić i obrzucać wyzwiskami wymawiając zmarnowane życie. W pewnym momencie Kirsty MacColl, która „jest” w utworze narkomanką śpiewa: „Ty łajdaku, ty robaku, Jesteś tanim, kiepskim pedałem”. Jej partner nazywał ją dziwką.

Mimo dość ostrych słów piosenka jest jest pełna ciepła. Opowiada o ludziach którzy kochają się i żyją razem, ze swymi nałogami. Niektóre stacje BBC będą puszczać nagraną kilka lat później wersję, gdzie określenie „tani pedał” zostały zastąpione określeniem „tani i nędzny”. BBC Radio 1 nie będzie jej puszczać wcale.

Dobrowolna cenzura

Piosenka od 1987 roku znajdowała się zawsze na szczytach list przebojów Bożego Narodzenia obok takich piosenek jak „Driving home for Christmas” Chrisa Rea czy „Last Christmas” zespołu Wham.

Słowa „Fairytale of New York” mogą wydawać się nieco szokujące przy okazji Bożego Narodzenia. Tym niemniej dotykają jakiejś prawdy. Święta spędzają nie tylko szczęśliwe rodziny, ale tez ludzie upadli. Po 33 latach BBC doszła do wniosku, że teraz młodzi słuchacze są zbyt wrażliwi, by wysłuchiwać takich opowieści.

Cenzura jaką nakłada Zachód jest jeszcze gorsza niż ta, która panowała w komunistycznych reżimach. Nakładana jest bowiem dobrowolnie, z nadgorliwości. Twórcy i nadawcy, dziennikarze wszyscy zastanawiali się jak ominąć cenzurę, jak przemycić „nieprawomyślne” treści. Teraz tacy ludzie na Zachodzie sami gorliwie i na wyścigi zakładają sobie kagańce.